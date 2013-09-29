د. أسامة أبو الرب

مرض يصيب اللثة، ويتميز بحدوث احمرار ونزف وتورم فيها. لا يكون عادة مصحوبا بألم في المراحل الأولى، ومع تطوره قد يؤثر على العظم الداعم للسن مما يؤدي إلى تآكلها وينتهي بحدوث حركة في السن وخلعها.

تتصف اللثة السليمة بأنها مشدودة وزهرية اللون وشاحبة، أما عند التهابها فإنها تصبح منتفخة حمراء داكنة اللون وتنزف بسهولة. وتكمن إشكالية المرض في أنه عادة في بداياته لا يكون مصحوبا بألم، أما الأعراض الأخرى فقد يهملها الشخص خاصة إذا لم يكن يعتني أصلا بصحة فمه وأسنانه، مما يرشح المرض للتطور والامتداد إلى العظم السنخي الداعم للأسنان.

أسباب التهاب اللثة

تلعب قلة العناية بالفم والأسنان وإهمال تفريشها وتنظيفها بالخيط السني دورا أساسيا في نشوء التهاب اللثة. إذ يؤدي عدم تفريش الأسنان إلى بقاء بقايا الطعام في الفم، مما يعطي البكتيريا الموجودة على الأسنان الغذاء اللازم لها فتتغذى عليه منتجة الأحماض. وتكوّن الأحماض والسكريات (بقايا الطعام) والبكتيريا واللعاب طبقة تسمى اللويحة الجرثومة (البلاك) على الأسنان.

إذا لم تــُزل هذه الطبقة بالتفريش فإنها خلال 48 إلى 72 ساعة تبدأ في التكلس والتصلب مشكّلة الجير السني، وهو طبقة صلبة لا تمكن إزالتها بالتفريش بل يجب تنظيفها لدى طبيب الأسنان.

يؤدي بقاء اللويحة الجرثومية والجير على الأسنان واللثة إلى خدش النسيج اللثوي مما يؤدي إلى التهابه الذي يبدأ بسيطا وفي النسيج الرخو (اللثة فقط)، ثم يمتد إلى النسيج الصلب (العظم السنخي) الذي يبدأ في التآكل والذوبان، مما يقود إلى تراجع دعامة السن العظمية فتبدأ الأسنان بالحركة ثم تسقط. وقد يترافق التهاب اللثة أيضا مع حساسية في الجذور لانكشافها، كما قد يتكون قيح وتحدث آلام حادة.