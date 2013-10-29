د. أسامة أبو الرب

تشمل المكملات الغذائية المستحضرات التي تحتوي الفيتامينات أو المعادن أو الألياف أو الأعشاب، والتي تباع في عدة أشكال كحبوب أو مسحوق أو مشروبات، وتصنف كغذاء لا كدواء. وبالتالي فهي لا تخضع لشروط تصنيع الأدوية الصارمة، كما لا تمر بالفحوص والأبحاث التي تجرى على الأدوية وتستغرق عادة سنوات.

رغم رواج "ثقافة الحبة السحرية" التي يرى أصحابها أن الصحة والعافية يمكن الحصول عليها عبر تناول المكملات الغذائية التي تزودهم بكل ما يحتاجون إليه من فيتامينات ومعادن، فهي العلاج السحري والشفاء من كل داء؛ فإن هذه الثقافة قد تودي بصاحبها إلى المهالك. يمكن تقسيم المكملات الغذائية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: مكملات الفيتامينات والمعادن، ومكملات الألياف، ومكملات المستحضرات العشبية.

مكملات الفيتامينات والمعادن

تشمل المستحضرات التي تزود الجسم بالفيتامينات مثل مركبات الفيتامينات التي تضم مجموعة منها، والفيتامينات المفردة كفيتامين "ج" والبيتاكاروتين وحمض الفوليك، ومكملات المعادن مثل مكملات الكالسيوم والحديد.

تلعب هذه المكملات دورا أساسيا ومهما في التعامل مع الظروف الصحية والوقاية من بعض الأمراض، فمثلا حمض الفوليك يصفه الطبيب للمرأة التي تريد الحمل لتقليل مخاطر تعرض وليدها لتشوهات الأنبوب العصبي، ومكملات الحديد تعطى لمرضى فقر الدم. أما مكملات الكالسيوم فقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بترقق العظام.

مع ذلك، فإن استعمال هذه المكملات دون إشراف الطبيب قد يقود إلى عواقب وخيمة، وخاصة مكملات فيتامين "أ" والحديد وفيتامين "د". ففي دراسة أجريت على البيتاكاروتين -وهو مركب يتحول إلى فيتامين "أ" في الجسم- أعطى الباحثون هذا المركب للمدخنين مكملا غذائيا لخفض مخاطر إصابتهم بسرطان الرئة، وكانت المفاجأة أن ذلك زاد مخاطر تعرض هذه الفئة للسرطان.

ويمكن تفسير هذه النقطة بالرجوع إلى الكيمياء الحيوية، فجميع الفيتامينات والمعادن لها تأثير كيميائي في الجسم يرتبط بتركيزها، ولذلك فقد تكون هذه المواد لها دور وقائي من المرض على تركيز معين، أما عند ارتفاعه فإن سلوكها الكيميائي يختلف تماما وتزيد مخاطر المرض.

لذلك يجب مراعاة التالي قبل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن:

يجب أن تؤخذ هذ المكملات لسد نقص معين في المادة (مثل أخذ الحديد لعلاج فقر الدم) وفقا لإرشادات الطبيب.

المكملات ليست علاجا للأمراض ولا بديلا للدواء، فمكملات فيتامين "ج" لا تعالج السرطان مثلا.

اقرأ دائما النشرة المرفقة بالمكمل.

استشر طبيبك وأخبره عن تناولك للمكمل.

لا تتجاوز أبدا الحد الذي أوصى به الطبيب أو النشرة الطبية المرفقة بالمكمل.

هذه المكملات ليست وسيلة للوقاية من السرطان الذي يمكن الوقاية من بعض أنواعه بالحصول على الفيتامينات والمعادن من الخضراوات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة، مما يزود الجسم أيضا بمواد كيميائية أخرى تساعد في الوقاية من السرطان.

عند تناولك للفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعة فإن احتمال تجاوزك للجرعة القصوى أقل بكثير مما لو أخذتها عبر المكملات.

مكملات الألياف

هي مواد تحتوي على ألياف غذائية على شكل حبوب أو مسحوق. وهذه المواد قد يصفها الطبيب لعلاج حالات الإمساك، ولكن يجب أخذها بناء على توصية الطبيب لأن تناولها بطريقة خاطئة أو فجأة قد يؤدي إلى زيادة الإمساك أو حدوث انسداد في الأمعاء.

شاع في فترة معينة تناول هذ المكملات وسيلةً لتخفيض الوزن، إذ يقول متناولوها إنها تساعد في الشبع. ورغم أن الألياف تتمدد في المعدة والقناة الهضمية وتأخذ حيزا أكبر مما قد يساعد على الشعور بالامتلاء، فإن تخفيض الوزن يتطلب تغيرات دائمة وتدريجية في السلوك الغذائي والعادات، لا التعامل مع الموضوع بعقلية العلاج المؤقت الذي ينهيه الشخص لينطلق إلى دورة جديدة من الأكل والالتهام.

لذلك فإن مكملات الألياف الغذائية قد تكون علاجا لظرف صحي بناء على توصية الطبيب، ولكن الأفضل دائما هو الحصول عليها من مصادرها الطبيعية، مثل الحبوب الكاملة والبقول والخضراوات والفواكه.

المستحضرات العشبية

هي أعشاب تــُحضّر وتــُعبأ وتــُباع للمستهلك في عدة أشكال، ويطلق مروجوها العديد من الادعاءات مثل تخفيضها الوزن وعلاج الإمساك وحتى الشفاء من السرطان. وفي المقابل، فإن هذه المستحضرات ليست أدوية ولا تخضع لإجراءات ترخيص وبيع الدواء.

تحذر المؤسسات الوطنية للصحة في الولايات المتحدة من مخاطر محتملة للمكملات العشبية، مشيرة إلى التالي:

كون المنتج "طبيعيا" لا يعني أنه مفيد للصحة أو حتى آمن، فالتبغ منتج طبيعي ينبت في الأرض ولكنه يقتل ويسبب السرطان.

المكملات العشبية قد تحتوي على عشرات المركبات غير المعروفة بالنسبة للباحثين ولا لجهات الرقابة، وقد تضر أو تسبب الحساسية للبعض.

هذه المكملات قد تكون ملوثة بالمبيدات الحشرية أو المعادن أو الفضلات والحشرات.

من المحتمل أن تضاف إلى هذه المكملات أدوية أو مستحضرات غير قانونية، وذلك لإعطائها تأثيرات إضافية فعالة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على كثير من المكملات التي تستعمل لأغراض التحفيز الرياضي.

المستحضر قد يحتوي -بسبب عدم خضوعه للرقابة- على تركيز مختلف عما هو مكتوب عليه، إذ قد تأخذ كمية أقل أو أكثر بكثير من التي تظن أنك تتناولها.

قد تحتوي المكملات على أعشاب مختلفة كليا عما هو مكتوب عليها، وبالتالي فقد لا تحتوي أصلا على العشبة التي تظن أنك تتناولها.

أما إدارة الغذاء والدواء الأميركية فتحذر من المكملات الغذائية -باختلاف أنواعها- التي تقدم ادعاءات غير منطقية، مثل أنها "تشفي من جميع الأمراض"، و"المادة الفلانية تعالج مرض السكري مثلا"، فبعض الادعاءات جيدة للغاية لكنها غير حقيقية.

بالنسبة للمكملات الغذائية، قد يكون السر في تسميتها، فهي مكملات، أي أن الشخص يجب ألا يأخذها إلا إذا كان عنده نقص حقيقي شخّصه الطبيب مثل "الأنيميا"، أو حاجة طبية للمكمَّل مثل المرأة الحامل أو التي تريد الحمل، أو غيرها من ظروف صحية يشخصها الطبيب، وعندها فقط يمكنها أن تحمي صحتنا. أما عند تناولها بعشوائية ودون استشارة الطبيب فإنها قد تُذهب الصحة وتنقص العمر.