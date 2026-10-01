من أجل غزة.. زمالة طبية تواجه إرث الحرب من الحروق والبتر
ارتفعت وفيات مصابي الحروق الشديدة في غزة من 3% إلى نحو 70%، وفق تقديرات طبيب فلسطيني، وسط انهيار الخدمات الطبية ونقص الجراحين. واليوم تبدأ محاولة جديدة لإنقاذ الجرحى وإحياء جراحة الترميم.
ارتفعت وفيات مصابي الحروق الشديدة في غزة من 3% إلى نحو 70%، وفق تقديرات طبيب فلسطيني، وسط انهيار الخدمات الطبية ونقص الجراحين. واليوم تبدأ محاولة جديدة لإنقاذ الجرحى وإحياء جراحة الترميم.
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