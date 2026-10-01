صحة

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نامت بأعراض زكام.. فاستيقظت بعد أسابيع

نومة بدأت بأعراض عابرة، وانتهت بغياب امتد أسابيع، ثم رحلة طويلة لاستعادة الحياة من جديد. قصة بريطانية تكشف وجها غير متوقع لمتلازمة التعب المزمن، وتفاصيل بقيت محاطة بالغموض.

Published On 12/10/2026
مقالات,

الأعلى إيذاء نفسيا.. مدارسنا قد تخلق لنا هذه المآسي

يُعد التنمر المدرسي والإلكتروني أزمة صحية تهدد المراهقين عالميا وعربيا بآثار خطيرة. وللحد من هذه الظاهرة، يجب تضافر التدخلات المدرسية والمراقبة الأسرية الرقمية، مع تعزيز القيم والأخلاق لديهم.

Published On 12/10/2026
مقال رأي بقلم فاتن فيفاني

عينك قد تكشف اضطرابا في القلب قبل تشخيصه بسنوات

دراسة شملت أكثر من 90 ألف شخص أظهرت تغيرات دقيقة في شبكية العين لدى المصابين بالرجفان الأذيني، وظهرت إحدى العلامات قبل تشخيص المرض بنحو 4 سنوات، فهل يصبح فحص العين نافذة جديدة على القلب؟

Published On 10/10/2026
مقالات,

طفرة أدوية إنقاص الوزن.. هل تغلق غرف العمليات إلى الأبد؟

تحدث أدوية السمنة الحديثة ثورة في إنقاص الوزن وعلاج الكبد الدهني، وتنافس الجراحة والمناظير بفعالية متزايدة، لكنها تحمل مخاطر فقدان العضلات وعودة الوزن ومضاعفات صحية تستدعي إشرافا طبيا دقيقا.

Published On 9/10/2026
مقال رأي بقلم محمد علي عز العرب
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