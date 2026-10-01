بعد سنوات من العمى.. تقنية من أبحاث نوبل 2026 تمكن مرضى من الرؤية

بعد أيام من إعلان جائزة نوبل للطب عام 2026، كشفت تجربة سريرية نتائج واعدة لتقنية غير مألوفة قد تغير مستقبل علاج العمى، بعدما استعاد بعض المرضى قدرات فقدوها منذ سنوات.