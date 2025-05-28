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ثورة طبية ضد تمرد الأمعاء.. علاجات ذكية تغير مصير مرضى القولون

يناقش المقال تصاعد أمراض القولون المناعية في العالم العربي، وأعراضها وطرق تشخيصها وعلاجها الحديث، محذرا من الوصفات الشعبية المضللة، وداعيا إلى توطين صناعة الأدوية وتوفير العلاج بأسعار عادلة للجميع.

رأي محمد علي عز العرب

أستاذ متفرغ، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، مصر

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