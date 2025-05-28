متى يتحول تضخم الطحال إلى علامة على مرض خطير؟

ينقي الدم من الخلايا التالفة ويحارب الجراثيم الخطيرة، لكن أمراضا عديدة قد تؤدي إلى تضخمه أو استئصاله. تعرف على وظائف الطحال وأسباب تضخمه وخطر العيش من دونه.

20/10/2026