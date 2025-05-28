سقط ولم ينهض.. ماذا حدث لقلب خيسوس دي ميغيل داخل الملعب؟
تحولت مباراة في الدوري الإسباني إلى مأساة بعد وفاة لاعب إثر اصطدام عنيف. فهل يمكن لضربة في الصدر أن توقف القلب؟ وماذا تقول الإرشادات الطبية عن الدقائق الحاسمة لإنقاذ الرياضيين؟
تحولت مباراة في الدوري الإسباني إلى مأساة بعد وفاة لاعب إثر اصطدام عنيف. فهل يمكن لضربة في الصدر أن توقف القلب؟ وماذا تقول الإرشادات الطبية عن الدقائق الحاسمة لإنقاذ الرياضيين؟
يناقش المقال تصاعد أمراض القولون المناعية في العالم العربي، وأعراضها وطرق تشخيصها وعلاجها الحديث، محذرا من الوصفات الشعبية المضللة، وداعيا إلى توطين صناعة الأدوية وتوفير العلاج بأسعار عادلة للجميع.
رأي مقال رأي بقلم محمد علي عز العرب
أستاذ متفرغ، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، مصر
تكشف حلقة “ملفات محظورة” كيف وظفت صناعة السكر المال والنفوذ للتأثير في البحث العلمي والرأي العام، وتستعرض محاولات تهميش باحثين والضغط على مؤسسات صحية لحماية المصالح التجارية.
في عام 2023، أصيب حسن أصليح بتضخم في صمامه المترالي، وكاد يفقد حياته بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، قبل أن يسافر إلى دولة قطر لتلقي العلاج على يد أستاذ جراحة القلب عاطف بن يوسف.
حذر مكتب شؤون الحصار في تعز من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة والخدج في أقسام الحضانات جراء النقص الحاد في الوقود والأدوية.
أعلنت وزارة الصحة النيجيرية تسجيل إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة أبوجا، وذلك بعد ثبوت إصابة امرأة وصلت من أوغندا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
من عيادات الأردن إلى قيادة عمليات القلب في مستشفى سدرة بالدوحة، يختار استشاري جراحة قلب الأطفال الدكتور زياد حجازي الحالات المستعصية، ليحول القسطرة إلى بديل فعال لجراحة القلب المفتوح عند الأطفال.
شهدت السنوات الأخيرة إدراج فيتامين “د” في وصفات علاجية متعددة، ورواجا واسعا بين العامة لتشخيص أعراض الإرهاق والتعب على أنها نقص في هذا الفيتامين بالتحديد، وهو ما دفع خبراء للتشكيك في صحة هذا التشخيص.
سلط برنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر الضوء على جملة من القضايا الصحية والعلمية الملحة، وكشف عن تطورات مقلقة وأخرى واعدة في مجالات الطب والصحة العامة، في حلقة حافلة بالتقارير والدراسات الحصرية.
يفند “الدحيح” خرافة العلاج الواحد للسرطان، موضحا أن المرض يضم أنواعا متعددة تختلف في خصائصها، وأن التقدم في علاجه يقوم على البحث العلمي وفهم بيولوجيا كل نوع.
عرض برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر تقريرا بالذكاء الاصطناعي يشرح كيف يمكن أن تتحول مؤثرات خارجية مثل الأصوات والألوان إلى ضغوط هائلة على طفل طيف التوحد.
حذرت دراسة حديثة من فقدان سمع متزايد بين المراهقين بسبب الاستخدام المفرط للسماعات والضوضاء اليومية، مؤكدة أن واحدا من كل 8 يعاني تلفا سمعيا.
رغم أن الصودا أو المشروبات الغازية تمنح شعورا بالانتعاش لمن يشربها، فإنها قد تقوده إلى غرفة العمليات، وهو ما حصل بالضبط مع رجل برازيلي، حيث اضطر للخضوع لعملية جراحية لإزالة حصوات تجمعت لديه في الكلى.
دهون مأخوذة من جثامين متوفين تُعالج وتُحقن في أجسام الأحياء مقابل آلاف الدولارات. تقنية تجميلية جديدة تجذب آلاف العملاء، لكنها تثير تساؤلات عن سلامتها وحدود الاتجار بالأنسجة البشرية.3/11/2026
قصة بدأت ببحث عن دواء لا يستنزف المدخرات، وانتهت بمحاكمة وفيلم سينمائي. وبعد سنوات طويلة، يقف صاحبها أمام احتمال لم يكن يتوقعه.. فهل يودّع الحبوب التي رافقته طوال 24 عاما؟3/11/2026
أدوية تطيل عمر الفئران، وتجارب بشرية تعيد برمجة الخلايا، وشركات تبيع وعود الشباب الدائم. فهل اقترب العلم من إبطاء الشيخوخة أم أن صناعة إطالة العمر سبقت الاكتشافات العلمية؟3/11/2026
لا يعني الكوليسترول الطبيعي بالضرورة انتفاء خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تسهم عوامل مثل الالتهاب وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين والسمنة في زيادة الأخطار. فحماية القلب تتطلب قراءة الصورة كاملة.2/11/2026
تزوجت في سن الـ48 متمنية طفلا واحدا يناديها “أمّي” غير أن فحوصات الحمل المتتالية قلبت موازين التوقعات بظهور أجنة إضافية في كل زيارة طبية، حتى وضعت معجزة ربانية أذهلت الأطباء، فما حكايتها؟1/11/2026
تتمثل القوة الحقيقية في اهتمام الرجل بصحته وطلب المساعدة عند الحاجة، لا في الصمت وتحمل الألم. وتؤكد رسالة “موفمبر” أهمية الفحوص الوقائية والكشف المبكر لتجنب تفاقم الأمراض.1/11/2026
فعالية الشهر الوردي في حماة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسط مشاركة واسعة من الفعاليات الطبية في المحافظة، وحضور نسائي لافت.30/10/2026
في تعز، يخوض مرضى الفشل الكلوي رحلة شاقة للوصول إلى جلسات تنقذ حياتهم، بينما يهدد الحصار ونقص الوقود والأدوية بحرمان مئات المرضى من العلاج الذي لا يحتمل التأجيل.28/10/2026
تطالب وزارة الصحة في غزة بإدخال أدوية ومستهلكات وأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، وإزالة العراقيل التي حالت دون إجلاء المرضى للعلاج في الخارج، مشيرة في الوقت ذاته إلى نقص يصل إلى 80% من المواد المخبرية.27/10/2026
مريضات بسرطان الثدي في غزة يواجهن معركة تتجاوز المرض، بين أجهزة تشخيص معطلة وأدوية مفقودة وغياب العلاج الإشعاعي، في حين تنتظر أخريات التحويل للعلاج خارج القطاع.27/10/2026
مرض وراثي نادر يجعل الجلد هشا إلى حد أن احتكاك الملابس قد يسبب جروحا مؤلمة، وفي أشكاله الشديدة تمتد المضاعفات إلى أعضاء الجسم، بينما تفتح العلاجات الجينية بابا جديدا للأمل.26/10/2026
قبل حرب الإبادة، كان قطاع غزة يسجل حالة واحدة إلى حالتين من مرض الحمى الشوكية سنويا، لكن بعد الحرب وخلال الشهر الأخير وحده سُجلت 6 حالات إصابة، تُوفّيت 4 منها.25/10/2026
تتكرر الإصابة بالطفيليات بسبب إعادة العدوى أو عدم استكمال العلاج، وليس بالضرورة لفشل الدواء. ويعتمد منعها على التشخيص الدقيق والالتزام بالعلاج والنظافة، وتجنب تناول أدوية الديدان دون تشخيص طبي.24/10/2026
تفشٍّ غير مسبوق منذ عقود لحمى الضنك في فلوريدا، وأكثر من 100 ألف حالة استشفاء في بنغلاديش خلال عام 2026. كيف يساعد تغير المناخ والسفر وانتشار البعوض على إعادة رسم خريطة المرض؟23/10/2026
تزداد صعوبة تشخيص أمراض الأطفال بسبب تشابه الأعراض واختلافها حسب العمر ومرحلة النمو، ومحدودية قدرتهم على التعبير عما يشعرون به. لذلك يعتمد التشخيص على تكامل التاريخ المرضي وملاحظات الوالدين والفحص.23/10/2026
فرنسا تعلن أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا لدى مريض تُوفِّي لاحقا، وسط ترجيحات بارتباط مضاعفات دماغية بالعدوى وتحقيقات مستمرة لتحديد المخاطر.22/10/2026
تواجه مريضات سرطان الثدي في تعز اليمنية معاناة مضاعفة بسبب الحرب وصعوبة التنقل والبعد عن أسرهن. وتعيق أزمة الوقود وظروف المعيشة الوصول إلى الكشف المبكر والعلاج، وسط تسجيل 195 حالة جديدة خلال عام 2023.22/10/2026
أنفقت ليبيا 11.82 مليار دينار (نحو 2.4 مليار دولار) على الأدوية خلال 4 سنوات، لكن المرضى لا يزالون يواجهون نقص العلاج وتأجيل الجراحات، بينما كشفت الرقابة عن أدوية منتهية الصلاحية واختلالات في القطاع.21/10/2026
لم تعد الحدود كافية لاحتواء خطر انتشار فيروس إيبولا الذي اجتاح مناطق أفريقية وطرق أبواب العاصمة النيجيرية أبوجا، مستدعيا ذاكرة موجعة ومخاوف من وباء لا يعترف بالجغرافيا.21/10/2026
ينقي الدم من الخلايا التالفة ويحارب الجراثيم الخطيرة، لكن أمراضا عديدة قد تؤدي إلى تضخمه أو استئصاله. تعرف على وظائف الطحال وأسباب تضخمه وخطر العيش من دونه.20/10/2026