مقتل الظواهري.. السعودية ترحب وطالبان وواشنطن تتبادلان الاتهامات

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة نفذتها القوات الأميركية في أفغانستان، في وقت تبادلت فيه واشنطن وحركة طالبان الاتهامات بشأن عملية الاغتيال.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية -في بيان- ترحيب المملكة بإعلان "رئيس الولايات المتحدة جو بادين استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري".

ووصف بيان الخارجية السعودية الظواهري بأنه من "قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى"، مشيرا إلى أن هذه العمليات أدت إلى مقتل "الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان، بمن فيهم مواطنون سعوديون".

تعلن وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السيد جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري pic.twitter.com/xDUuNOMA58 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 2, 2022

وفي السياق، غرد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على تويتر، وقال إن "أخبار الليلة هي أيضا دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب من دون الدخول في حرب في أفغانستان. وآمل أن توفر قدرا ضئيلا من السلام لعائلات (ضحايا هجمات) 11 سبتمبر/أيلول، ولكل شخص آخر عانى على أيدي القاعدة".

كما أشاد المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون بالعملية، وقال السيناتور الجمهوري الأميركي ماركو روبيو إن "العالم أكثر أمنا بدونه، وتوضح هذه الضربة التزامنا المستمر بمطاردة جميع الإرهابيين المسؤولين عن 11 سبتمبر/أيلول، وأولئك الذين لا يزالون يشكلون تهديدا لمصالح الولايات المتحدة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -في تغريدة له على تويتر- إن "مقتل أيمن الظواهري خطوة نحو عالم أكثر أمانا. ستواصل كندا العمل مع شركائنا في العالم لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتعزيز السلام والأمن، والحفاظ على سلامة الناس هنا في الوطن وفي جميع أنحاء العالم".

اتهامات متبادلة

وفي الأثناء، تبادلت الولايات المتحدة وحركة طالبان الاتهامات بشأن الظواهري، واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة طالبان بانتهاك اتفاق الدوحة (تم توقيعه في فبراير/شباط 2020 ومهد الطريق للانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد 20 عاما) باستضافتها الظواهري وإيوائه.

وقال بلينكن -في بيان- "في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والفتيات".

من جهتها، ردت حركة طالبان باستنكار الغارة الأميركية بشدة، وأكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد -في بيان- وقوع الضربة واستنكرها بشدة باعتبارها انتهاكا "للمبادئ الدولية".