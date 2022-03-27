استشهد منفذاه.. قتيلان من الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار جنوب حيفا

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية اليوم الأحد مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، في حين أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد منفذي العملية.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن شخصين وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، وشرعا في إطلاق النار على قوة من الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الموجودين في المكان.

وتابع المتحدث أن قوة من الشرطة بلباس مدني وصلت المكان وتبادلوا إطلاق النار مع المهاجميْن، مما أسفر عن مقتلهما وإصابة 3 من رجال الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين وصلوا من أم الفحم إلى الخضيرة، وقتلوا شرطييْن وأخذوا سلاح أحدهما، غير أن شرطة الاحتلال تحدثت عن أن اثنين نفذا هذه العملية، وأنهما جاءا من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية نقلا عن القناة "13" الإسرائيلية أن مسلحيْن فلسطينيين فتحا النار على عناصر من الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 4 آخرين.

ونقلت مراسلة الجزيرة نجوان سمري أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يجري مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما وصل إلى مكان العملية وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

كما نقلت المراسلة أن مستشفى هِلِل في الخضيرة استقبل 10 مصابين، حالة اثنين منهم حرجة، و3 في حالة متوسطة، والباقي حالات هلع.





الفصائل تبارك العملية

وفي ردود الأفعال الفلسطينية، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية، وقالت في بيان لها إنها تأتي ردا طبيعيا ومشروعا على الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقالت حماس إن هذه العملية تثبت أن الشعب الفلسطيني ماض في طريق الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن عودة العمليات الفدائية في العمق الإسرائيلي ضرورية لردع العدوان والإرهاب الإسرائيلي، معتبرا أن العملية رسالة ردع قوية للمستوطنين وجنود الاحتلال عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

بدورها، باركت لجان المقاومة الشعبية العملية، وقالت إنها تشكل صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية.

كما أشادت بالعملية الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيانين منفصلين، واعتبرتا أنها تأتي في سياق رفض الشعب الفلسطيني لكل أشكال التطبيع واللقاءات مع الاحتلال.

اجتماع النقب

في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة أن اجتماع النقب الذي يشارك فيه وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والبحرين سيعقد في موعده المقرر غدا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إنه أطلع الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع على حيثيات الحادث، وأنهم نددوا بالهجوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيتوجه لموقع هجوم الخضيرة.