"ينطوي على انحراف بتطبيق الدستور".. رفض واسع لقرار الرئيس التونسي استحداث مجلس مؤقت للقضاء

جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه لمرسوم الرئيس قيس سعيد بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، وقال إن القرار الجديد ينطوي على انحراف بتطبيق الدستور.

وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس سعيد يستخدم هذا المرسوم "ذريعة لوضع القضاة ضمن الفئات المعتبرة خطرا داهما" محذرا من "اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم".

وشدد المجلس في بيانه على رفضه ما جاء في القرار من مساس بالحقوق الأساسية للقضاة، وقال "نرفض ما جاء بالمرسوم من تحكم السلطة التنفيذية في مآلات المسارات الوظيفية للقضاة".

وحذر من تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة بتركيبته، داعيا أعضاءه جميعا للنأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك.

وقال المجلس الأعلى إنه "مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة".





محكمة المحاسبات

وفي ذات السياق، اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة".

وقال الاتحاد -في بيان اليوم الاثنين- إن مرسوم المجلس المؤقت الذي أصدره سعيد "لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء".

من جهتها، قالت نقابة القضاة إن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت تمت صياغته دون الرجوع إليها للتشاور بشأنه وإبداء الرأي فيه.

وجددت النقابة في بيان رفض "آلية الإعفاء كوسيلة ضغط وترهيب" ودعت إلى "المحاسبة وفتح الملفات في الأطر القضائية" مع توفير كل الضمانات القانونية التي تكفل حق الدفاع ومبدأ المواجهة "دون ترذيل السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية".





القضاة الشبان

بدورها، قررت جمعية القضاة الشبان تقديم شكوى بحق الرئيس سعيد إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقالت في بيان إن هذه الشكوى ستسلط الضوء على "ما يحدث من انتهاك للقضاة التونسيين" مشيرة إلى أنها ستراسل مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية، للتنديد بحل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت الجمعية أن المجلس الأعلى للقضاء "يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية".

وكانت أبدت رفضها لتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء خارج مبادئ الشرعية وبما يتعارض مع الدستور، وطالبت المجلسَ الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته.

وفي بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرت الجمعية أن هذا المرسوم "عديم السند القانوني والدستوري" معتبرة أن المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية.

ورغم الرفض الواسع محليا ودوليا، فإن الرئيس سعيد قد نفّذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وأتبعه بمرسوم رئاسي استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي.

وجاء في الجريدة الرسمية أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.