حملت اسم درع القدس.. كتائب القسام تطلق مناورات عسكرية في قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن انطلاق مناوراتها العسكرية في قطاع غزة تحت اسم "درع القدس"، وقالت إنها تستهدف رفع جاهزيتها القتالية.

وقالت كتائب القسام -في بيان صحفي- إن المناورات التي بدأت صباح أمس الأربعاء تأتي ضمن التدريبات العسكرية المتواصلة، لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، بهدف رفع الجاهزية القتالية لعناصرها.

ونبهت الكتائب سكان القطاع إلى أنه "قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار، مؤكدة أن المقاومة ستبقى "سيف القدس ودرعها" حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من القسام وهم يدمرون آليات عسكرية تحاكي دبابات إسرائيلية، ويأسرون جنودا منها، إلى جانب مشاهد لاقتحام مواقع وتدمير أبراج عسكرية.

وهذه هي أول مناورات تدريبية تجريها كتائب القسام منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في الفترة من 10 إلى 21 مايو/أيار الماضي.