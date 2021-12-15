البنتاغون للجزيرة: أنقذنا بحارة مركب إيراني في خليج عُمان

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية أنقذتا 5 بحّارة إيرانيين بعد تعرض قاربهم لانفجار في خليج عمان.

ونقل مراسل الجزيرة عن المسؤول الأميركي قوله إن القارب لم يكن يحمل أي علم يحدد هويته، وإنه كان يهرّب شحنة ضخمة من المخدارت.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القوات الأميركية نقلت البحارة الإيرانيين إلى عمان حيث خضع اثنان منهما للعلاج.

وأوضح المسؤول الأميركي أن السفينتين الحربيتين كانتا تقومان بدورية لمكافحة تهريب المخدرات في خليج عمان عندما رصدتا الانفجار الذي وقع على متن المركب.

ورفض المسؤول الأميركي الإفصاح عن وجهة المركب.

وفي السياق ذاته، قال بيان صادر عن الجيش العماني إنه قام بعملية إخلاء طبي بواسطة إحدى الطائرات العمودية لشخصين من الجنسية الإيرانية بعد تعرض قارب خشبي كان يقلّهما لعطل فني مؤثر.

وأضاف البيان أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية كانت بالقرب من الموقع، قامت بإنقاذهما، ومن ثم نقلهما عبر مروحية عمانية إلى مستشفى خولة بالعاصمة مسقط لتلقي العلاج، في حين نُقل 3 مصابين آخرين إلى ميناء السلطان قابوس بمسقط.