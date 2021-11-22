قتلى وجرحى جراء اقتحام سيارة احتفالا بعيد الميلاد في ويسكونسن الأميركية

قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأميركية إن بعض الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد.

وأوضح قائد الشرطة المحلية في واوكيشا أن السيارة اقتحمت عرضا في منطقة مزدحمة، وأن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في الحادث.

وأفادت التقارير الأولية بنقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة في أعقاب الحادث.

ونقل مراسل لتلفزيون محلي تابع لشبكة "سي بي إس" (CBS) أن شخصا على الأقل قتل.

وأفاد بعض الشهود ووسائل الإعلام المحلية بأن أعيرة نارية أطلقت من السيارة أثناء اقتحامها العرض.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نشر على الإنترنت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حمراء اللون تقتحم العرض، وبدا أنها تمضي وسط أكثر من 10 أشخاص.

وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه طُلب من الناس بالقرب من وسط المدينة في واوكيشا أن يحتموا في أماكنهم.

وقالت جامعة كارول القريبة من موقع الحادث في تغريدة "نغلق بسبب حادث جار، رجاء ابقوا آمنين في مواقعكم حتى إشعار آخر واحتموا في أماكنكم".