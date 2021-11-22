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حوادث|أخضر|الولايات المتحدة الأميركية

قتلى وجرحى جراء اقتحام سيارة احتفالا بعيد الميلاد في ويسكونسن الأميركية

Car Drives Through Holiday Parade In Waukesha, Wisconsin
الشرطة أغلقت الأماكن القريبة من الحادث وطلبت من الناس البقاء في منازلهم (غيتي)
22/11/2021

قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأميركية إن بعض الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد.

وأوضح قائد الشرطة المحلية في واوكيشا أن السيارة اقتحمت عرضا في منطقة مزدحمة، وأن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في الحادث.

وأفادت التقارير الأولية بنقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة في أعقاب الحادث.

 ونقل مراسل لتلفزيون محلي تابع لشبكة "سي بي إس" (CBS) أن شخصا على الأقل قتل.

وأفاد بعض الشهود ووسائل الإعلام المحلية بأن أعيرة نارية أطلقت من السيارة أثناء اقتحامها العرض.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نشر على الإنترنت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حمراء اللون تقتحم العرض، وبدا أنها تمضي وسط أكثر من 10 أشخاص.

وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه طُلب من الناس بالقرب من وسط المدينة في واوكيشا أن يحتموا في أماكنهم.

وقالت جامعة كارول القريبة من موقع الحادث في تغريدة "نغلق بسبب حادث جار، رجاء ابقوا آمنين في مواقعكم حتى إشعار آخر واحتموا في أماكنكم".

المصدر : رويترز

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