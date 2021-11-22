أعلن تدمير مسيرة استهدفت مطار نجران.. التحالف: نتصدى لزوارق حوثية تهدد الملاحة بالبحر الأحمر

قال التحالف العسكري في اليمن صباح اليوم الاثنين إنه بعمل على اتخاذ إجراءات ضد زوارق لجماعة الحوثي تهدد الملاحة في جنوب البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلانه تدمير مسيرة استهدفت مطار نجران السعودي.

وقد ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوثي اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.

وقال التحالف إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة، ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور وسط استمرار المعارك في عدة جبهات باليمن، وبعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الأحد باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، أوردته قناة الإخبارية السعودية، عبر حسابها في تويتر.





وقال البيان إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار ‎نجران.

‏وأشار إلى تناثر شظايا الطائرة على حي العريسة السكني (بنجران) دون إصابات بين المدنيين.

واعتبر البيان أن "‏انتهاكات الحوثي تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي في اليمن". ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول ما أورده التحالف.

عملية نوعية

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أعلن السبت تنفيذ عملية نوعية دمرت 13 هدفاً عسكرياً للحوثيين.

ومن جهتها، قصفت جماعة الحوثي مواقع سعودية باستخدام 14 طائرة مسيرة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.