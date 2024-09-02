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Nsimire Nakaziba 34, pricks the rashes on her sister Sifa Mwakasisi, 32 to relieve pain inside a tent where she is undergoing treatment against mpox at the Kavumu hospital in Kabare territory, South Kivu province of the Democratic Republic of Congo, August 29, 2024. REUTERS/Arlette Bashizi
نسيمير نكازيبا تتفحص ​​الطفح على جلد أختها سيفا مواكاسيسي (32 عاما) بمستشفى كافومو حيث تخضع للعلاج ضد جدري القردة في إقليم كاباري بجمهورية كونغو الديمقراطية (رويترز)
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المصدر : الجزيرة + رويترز