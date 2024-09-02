تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
صيف وحرارة
طوفان الأقصى
حراك الجامعات
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
اقتصاد
أبعاد
رياضة
مقالات
ثقافة
صحة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
1
/ 12
arrow-left
أكونكوا تشيشيبانجي (11 عاما) ينتظر الاستشارة في جناح عزل الجدري في مستشفى كافومو (رويترز)
إجبار الناس على اتباع أساليب الوقاية عند دخول المستشفى بجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
يغادرون جناح عزل الجدري في مستشفى كافومو (رويترز)
كريستينفي كاليمبا البالغة من العمر 19 عاما يخضع طفلها للعلاج ضد الجدري (رويترز)
أخذ عينات من المرافقين للمرضى في مستشفى كافومو (رويترز)
إجبار الناس على غسل اليدين عند دخول المستشفى بجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
يتحدث الدكتور روبرت موسول المدير الطبي إلى الأم عن تقدم حالة طفلها المصاب بالفيروس (رويترز)
الطاقم الطبي يتشاور مع المرضى المشتبه بهم في مركز العلاج بمستشفى كافومو (رويترز)
طفل يشتبه في إصابته بالجدري في مستشفى كافومو (رويترز)
أخذ عينة من مريض يشتبه في إصابته بالجدري في مستشفى كافومو (رويترز)
مريض يعاني من طفح جلدي ناجم عن فيروس جدري القردة في كينشاسا (رويترز)
نسيمير نكازيبا تتفحص الطفح على جلد أختها سيفا مواكاسيسي (32 عاما) بمستشفى كافومو حيث تخضع للعلاج ضد جدري القردة في إقليم كاباري بجمهورية كونغو الديمقراطية (رويترز)
arrow-right
المصدر : الجزيرة + رويترز