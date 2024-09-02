تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
صيف وحرارة
طوفان الأقصى
حراك الجامعات
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
اقتصاد
أبعاد
رياضة
مقالات
ثقافة
صحة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
1
/ 15
arrow-left
آلاف الإسرائيليين احتجوا في تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته لعدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الأناضول)
الرهائن (من أعلى إلى اليسار) ألموغ ساروسي وألكسندر لوبانوف وكارمل جات وهيرش غولدبرغ بولين وإيدن يروشالمي وأوري دانينو (الفرنسية)
توابيت رمزية تمثل الأسرى الذين تم انتشال جثثهم من داخل نفق في قطاع غزة (الفرنسية)
التظاهرات بدأت بعد وصول جثث الأسرى الإسرائيليين الستة من جنوب قطاع غزة (الأناضول)
جانب من الاعتقالات التي وقعت عقب المظاهرة المناهضة للحكومة (الفرنسية)
اعتقالات عقب المظاهرة المناهضة لحكومة نتنياهو (الفرنسية)
المطالبات تتواصل في إسرائيل ببذل الجهد لاستعادة جميع الرهائن (الفرنسية)
انتقادات متواصلة لأداء الحكومة الإسرائيلية في ملف الأسرى (الأوروبية)
الإسرائيليون خرجوا للضغط على نتنياهو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الأناضول)
من مظاهرات تل أبيب للمطالبة باتفاقية لتبادل الأسرى (غيتي)
شعارات مطالبة للحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة أثناء إيقاف حركة المرور (الفرنسية)
استجابة واضحة مع الإضراب وإيقاف حركة المرور صباح الثاني من سبتمبر/أيلول خلال الاحتجاج المناهض للحكومة الإسرائيلية (الفرنسية)
الدعوة للإضراب بدأت من ليلة الأول من سبتمبر/أيلول لإجبار الحكومة على التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى (الفرنسية)
عائلات الأسرى الإسرائيليين دعوا إلى إضراب عام على مستوى البلاد (الفرنسية)
انتظار الركاب داخل مطار بن غوريون في تل أبيب خلال إضراب على مستوى البلاد (الفرنسية)
arrow-right
المصدر : الجزيرة + وكالات