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Travelers are seen at Ben Gurion International Airport near Tel Aviv, Israel, Monday Sept. 2, 2024. Outgoing flights at the airport were halted for two hours on Monday morning as part of a general strike launched in response to the deaths of hostages held in Gaza. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
انتظار الركاب داخل مطار بن غوريون في تل أبيب خلال إضراب على مستوى البلاد (الفرنسية)
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المصدر : الجزيرة + وكالات