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ثقافة|اجتماعي

رحلة "حنظلة" مع ناجي العلي و"الكرامة العربية" في عشر لوحات

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حنظلة: «مطلوب حياً أو ميتاً»
حنظلة كما أراده أبوه: طفل في العاشرة يهتف "بلادي بلادي" وُلد عام 1969 في جريدة "السياسة" الكويتية وأدار ظهره للعالم بعد 1973 (الجزيرة)
Published On 23/7/2026

رسام كاريكاتير وأحد أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيير السياسي باستخدام الفن، اشتهر بوعيه الناقد واللاذع الذي جسده في نحو 40 ألف رسم كاريكاتيري. ولد عام 1937 في فلسطين ونشأ بلبنان، وبدأ رحلته مع الرسم داخل زنزانة المعتقل، وارتبط اسمه بشخصية "حنظلة" التي أصبحت رمزاً عالمياً للقضية الفلسطينية.

ورحلت ريشة العلي في 29 أغسطس/آب 1987 إثر عملية اغتيال لصاحبها في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 يوليو/تموز من العام ذاته.

خلّف ناجي العلي نحو أربعين ألف لوحة، وفي هذا الألبوم عشرٌ منها لرواية الحكاية كاملة، من الزهرة التي مدّها لبيروت المحاصرة عبر فجوة قذيفة، إلى فاطمة التي نعاها قبل رحيله بأشهر وكأنه يودّع عائلته المرسومة، إلى الحجر الصغير الذي أربك في لوحاته جنوداً مدججين قبل أن يملأ شوارع الانتفاضة الأولى، وصولاً إلى "فشروا"، كلمة الرفض التي لازمت ريشته حتى النهاية.

يقف حنظلة في زاوية كل لوحة، طفلاً بقي في العاشرة، عاقداً يديه خلف ظهره، مديراً وجهه عنّا منذ 1973. وحين سُئل ناجي متى نرى وجهه، أجاب إن ذلك يكون "يوم تصبح الكرامة العربية غير مهدَّدة".

39 عاماً مرّت، والطفل واقف في مكانه، فمتى يلتفت؟

رثاء غسان كنفاني (1972)
غسان كنفاني الذي شاهد رسومه في عين الحلوة ونشر له أولى لوحاته عام 1961، اغتيل في بيروت 1972 ورثاه ناجي بريشة ستلحق بصاحبها على الدرب نفسه بعد 15 عاماً (الجزيرة)
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«صباح الخير يا بيروت» (1982)
أشهر تحية صباحية في تاريخ الكاريكاتير: بعد ليلة قصف عنيف على بيروت المحاصرة، رسم زهرة تُقدَّم لبنت ترمز إلى المدينة من الفجوة التي أحدثتها القذيفة (الجزيرة)
حصار بيروت: «ما العمل؟» (1982)
من قلب الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982.. لوحة عاد الجمهور لتداولها بكثافة خلال حرب غزة لتطابق المشهدين، فبدت مرسومة اليوم (الجزيرة)
صبرا وشاتيلا: «ممنوع الإزعاج»
سخرية سوداء أمضى من ألف بيان في ذكرى مجزرة سبتمبر/أيلول 1982 علّق ناجي لافتة "ممنوع الإزعاج" على نوم العالم.. (الجزيرة)
فاطمة: إعلان الاستشهاد (1987)
فاطمة، المرأة الفلسطينية الصابرة القوية التي تزرع الأمل وتحرّض على الصمود، أعلن ناجي استشهادها في 12 مارس/آذار 1987 قبل استشهاده بأشهر قليلة.. وكأنه ودّع عائلته المرسومة قبل أن يرحل (الجزيرة)
«الوصايا العشر: لا تصالح»
موقفه من التسويات في كلمتين مكررتين كوصية.. اللوحة التي تشرح لماذا عقد حنظلة يديه خلف ظهره منذ 1973 ولم يفكّهما (الجزيرة)
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أطفال الحجارة
الجندي المدجج مرتبكاً أمام حجر صغير في يد طفل.. رسم المشهد مراراً قبل أن تندلع الانتفاضة الأولى بعد رحيله بأشهر، فصارت لوحاته نبوءة مكتملة (الجزيرة)
**داخلية***«اللي بدو يرسم لفلسطين.. بدو يعرف حاله ميت»
كتب نبوءته بخط يده داخل اللوحة نفسها.. الجملة التي دفع حياته ثمناً لها: أُطلق عليه الرصاص في لندن في 22 يوليو/تموز 1987 ورحل في 29 أغسطس/آب (الصحافة الفلسطينية)
«قصفوا المخيمات.. فشروا!»
"قصفوا المخيمات.. بسيطة؟ بدهم نسلّم سلاحنا؟ فشروا!".. كلمة الرفض التي ظلت لازمة ريشته حتى النهاية، تختم الألبوم كما ختمت مسيرته (الجزيرة)