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سياسة|فلسطين

إرادة الحياة تتحدى الركام.. بدائل متواضعة تصون حق الغزيين في التعليم

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كرتون طرود المساعدات الاغاثية والهواتف النقالة بديلا عن الدفاتر والقرطاسية الشحيحة ومرتفعة الأسعار في غزة / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
كرتون طرود المساعدات الإغاثية والهواتف النقالة بديل عن الدفاتر والقرطاسية الشحيحة والغالية في غزة (الجزيرة)
رائد موسى
Published On 20/6/2026

غزة – داخل خيمة صغيرة متهالكة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحاول ضحى الشواف، الطالبة في السنة الأولى بكلية الطب في الجامعة الإسلامية، أن تتمسك بحلمها بأن تصبح طبيبة رغم قسوة الظروف.

منذ نزوحها الأخير مع أسرتها المكونة من 7 أفراد عن منزلها في بلدة عبسان الكبيرة المدمرة شرق المدينة قبل أكثر من عام، وجدت ضحى (20 عاما) نفسها أمام واقع يومي بائس يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث لا كهرباء، ولا أوراق، ولا بيئة هادئة تساعدها على الدراسة، ومع ذلك تواصل كفاحها مستخدمة ضوء هاتف محمول لتبديد ظلام الخيمة، وكرتون طرود المساعدات الإغاثية كبديل عن الدفاتر والقرطاسية الشحيحة في غزة.

ويزيد الواقع الاقتصادي المعقد من معاناتها، فوالدها عاطل عن العمل ولا دخل ثابت للأسرة، ما يجعل المواصلات إلى الجامعة عبئا ثقيلا لا تستطيع تحمله، وكثيرا ما تتغيب عن محاضراتها بسبب ارتفاع أجرة النقل. لكنها ترفض الاستسلام، وتبحث عن أي وسيلة تمكنها من متابعة دروسها وسط الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأدوات التعليمية إلى القطاع المدمر، ما رفع أسعار الشحيح المتوفر منها بشكل كبير في الأسواق.

قصة ضحى ليست استثناء، بل صورة مكثفة عن انهيار التعليم بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث طال الدمار نحو 90% من المدارس كليا وجزئيا، وما نجا منها تحول إلى مراكز إيواء للنازحين، غير أن الغزيين يصرون على ابتكار بدائل بدائية لمواصلة مسيرتهم التعليمية، في مشهد يعكس إرادة الحياة وسط الركام.

وتكشف معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى 20 أبريل/نيسان الماضي، عن استشهاد 19 ألفا و61 طالبا وطالبة، وجرح 28 ألفا و337 آخرين، إضافة إلى 801 شهيد و3291 جريحا من الكوادر التعليمية. وبينما طال التدمير 179 مدرسة حكومية، فإن القصف والتخريب طال 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

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على مستوى التعليم العالي، كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن تضرّر 95% من المؤسسات الجامعية، وتدمير 22 حرما -من أصل 38- تدميرا كليا، بينما لحقت أضرار متفاوتة بالبقية، خصوصا في غزة وخان يونس حيث تركزت الضربات الأعنف، وخرج عن الخدمة 195 مبنى من أصل 206.

أما الخسائر البشرية، فتمثلت في استشهاد 1375 طالبا جامعيا وإصابة نحو 2988، كما استشهد 246 كادرا جامعيا وأصيب 1493، وفق وزارة التربية والتعليم العالي.

وترصد الجزيرة نت -بالصور- بعضا من هذه البدائل التي تجسد صمود جيل بأكمله يواجه المستحيل ليحافظ على حقه في التعليم.

لا تمتلك طالبة الطب ضحى الشواف خزانة لملابسها وكتبها فكان البديل المتاح أمامها طرود المساعدات الفارغة للكتابة عليها وحفظ أوراق محاضراتها الجامعية / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
طالبة الطب ضحى الشواف لا تمتلك خزانة لملابسها وكتبها فكان البديل المتاح أمامها طرود المساعدات الفارغة للكتابة عليها وحفظ أوراق محاضراتها الجامعية (الجزيرة)
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طاولة متواضعة مصنوعة من خشب قواعد البضائع والمساعدات (المشاطيح) سبيل طلبة غزة لمواصلة تعليمهم في ظل عدم توفر الأخشاب والأثاث المكتبي نتيجة الحصار والتدمير / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
طاولة متواضعة مصنوعة من خشب قواعد البضائع والمساعدات سبيل طلبة غزة لمواصلة تعليمهم في ظل عدم توفر الأخشاب والأثاث المكتبي نتيجة الحصار والتدمير (الجزيرة)
ضوء الهواتف النقالة بديلا عن الكهرباء المقطوعة منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
ضوء الهواتف النقالة كان بالنسبة للطالبة ضحى الشواف بديلا عن الكهرباء المقطوعة منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة (الجزيرة)
كرتون طرود المساعدات الاغاثية والهواتف النقالة بديلا عن الدفاتر والقرطاسية الشحيحة ومرتفعة الأسعار في غزة / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
كرتون طرود المساعدات الإغاثية والهواتف النقالة بديل عن الدفاتر والقرطاسية الشحيحة ومرتفعة الأسعار في غزة (الجزيرة)
حجارة ركام المدارس والمنازل بديلة للمقاعد الدراسية المفقودة في غزة نتيجة الحصار وتدمير أغلبية المدارس الحكومة والخاصة والتابعة لـ "أونروا" / رائد موسى / النصيرات / الجزيرة نت
حجارة ركام المدارس والمنازل بديلة للمقاعد الدراسية المفقودة في غزة نتيجة الحصار وتدمير أغلبية المدارس الحكومية والخاصة (الجزيرة)
طفل يراجع دروسه على حجر من ركام منزله المدمر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة / رائد موسى / النصيرات / الجزيرة نت
طفل يتابع دروسه فوق حجر من ركام منزله المدمر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية أكثر من 90% من مدارس القطاع كليا وجزئيا (الجزيرة)
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باتت الخيمة بديلا عن الفصل الدراسي في غزة حيث دمرت أغلبية المدارس وتحول القليل المتبقي منها لمراكز إيواء للنازحين / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
الخيمة أضحت مكان الفصل الدراسي في غزة حيث دمرت أغلبية المدارس وتحول القليل المتبقي منها إلى مراكز إيواء للنازحين (الجزيرة)
تلجأ المعلمة أحلام عبد العاطي لتعليم طلبتها بوسائل بدائية، وعلى قطعة خشبية بدل "السبورة"، بعدما دمرت الحرب أغلبية المدارس والجامعات بكل محتوياتها من مختبرات ومعامل ووسائل تعليمية / رائد موسى/ خان يونس / الجزيرة نت
المعلمة أحلام عبد العاطي تلجأ إلى تعليم طلبتها بوسائل بدائية وعلى قطعة خشبية بعدما دمرت الحرب أغلبية المدارس والجامعات بكل محتوياتها من مختبرات ومعامل ووسائل تعليمية (الجزيرة)
مركز للدروس التعليمية الخاصة كبديل اضطراري عن مدارس دمرت الحرب أكثر من 90% منها كليا أو جزئيا / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
مركز للدروس التعليمية الخاصة كبديل اضطراري عن مدارس دمرت الحرب أكثر من 90% منها كليا أو جزئيا (الجزيرة)
أطفال نازحون يضع على رؤوسهم قبعات مصنوعة من كرتون طرود المساعدات خلال حفل تخرجهم من روضة خيام في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
أطفال نازحون يضعون على رؤوسهم قبعات مصنوعة من كرتون طرود المساعدات خلال حفل تخرجهم من روضة خيام في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
من القلم حتى الدفتر وقبعة التخرج تحديات كثيرة ومركبة تواجه محاولات بث الروح في العملية التعليمية وسط بيئة مدمرة كليا في غزة / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
من القلم حتى الدفتر وقبعة التخرج، تحديات كثيرة ومركبة تواجه محاولات بث الروح في العملية التعليمية وسط بيئة مدمرة كليا في غزة (الجزيرة)
يثبت الفلسطيني في غزة قدرته على البقاء وصناعة الأمل والحياة من وسط الموت والتدمير / رائد موسى / خان يونس / الجزيرة نت
الفلسطيني في غزة يثبت قدرته على البقاء وصناعة الأمل والحياة ويواصل التعليم من وسط الموت والتدمير (الجزيرة)