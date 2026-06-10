بالصور.. رحلة تعكس تاريخ آبل بمؤتمر المطورين السنوي

مضى نحو 25 عاما منذ أن أقام الرئيس التنفيذي الراحل وأحد مؤسسي آبل ستيف جوبز أول مؤتمر سنوي للمطورين في مطالع الألفية الجارية تزامنا مع عودته لتولي قيادة الشركة، وخلال تلك الفترة، شهدت منصات المؤتمر العديد من الإعلانات البارزة التي ساهمت في جعل آبل اليوم إحدى أثرى شركات العالم وعضوا بارزا في نادي التريليون دولار.

وبينما يوحي اسم مؤتمر المطورين بأنه موجه خصيصا للمطورين ومهندسي البرمجيات، إلا أن آبل استطاعت خلال سنوات تحويل هذا المؤتمر ليصبح حدثا سنويا ينتظره المستخدمون بفارغ الصبر على غرار حدث الكشف عن الأجيال الجديدة من أجهزة "آيفون" التي تُقام دوما في خريف كل عام.

ويمكن القول إن مؤتمر المطورين من آبل شهد دوما الكشف عن أقوى وأهم التقنيات التي تعمل الشركة على تطويرها.

كما أنه المنصة التي شهدت أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الشركة، بدءا من طرح أول أجيال "آيفون" في عام 2007 وحتى الكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة، وفيما يلي أبرز هذه اللحظات: