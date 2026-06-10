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تكنولوجيا

بالصور.. رحلة تعكس تاريخ آبل بمؤتمر المطورين السنوي

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تقيم آبل مؤتمر المطورين السنوي منذ أكثر من 24 عاما (أسوشيتد برس)
Published On 10/6/2026

مضى نحو 25 عاما منذ أن أقام الرئيس التنفيذي الراحل وأحد مؤسسي آبل ستيف جوبز أول مؤتمر سنوي للمطورين في مطالع الألفية الجارية تزامنا مع عودته لتولي قيادة الشركة، وخلال تلك الفترة، شهدت منصات المؤتمر العديد من الإعلانات البارزة التي ساهمت في جعل آبل اليوم إحدى أثرى شركات العالم وعضوا بارزا في نادي التريليون دولار.

وبينما يوحي اسم مؤتمر المطورين بأنه موجه خصيصا للمطورين ومهندسي البرمجيات، إلا أن آبل استطاعت خلال سنوات تحويل هذا المؤتمر ليصبح حدثا سنويا ينتظره المستخدمون بفارغ الصبر على غرار حدث الكشف عن الأجيال الجديدة من أجهزة "آيفون" التي تُقام دوما في خريف كل عام.

ويمكن القول إن مؤتمر المطورين من آبل شهد دوما الكشف عن أقوى وأهم التقنيات التي تعمل الشركة على تطويرها.

كما أنه المنصة التي شهدت أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الشركة، بدءا من طرح أول أجيال "آيفون" في عام 2007 وحتى الكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة، وفيما يلي أبرز هذه اللحظات:

عرض ستيف جوبز نظام "ماك أو إس إكس" (MacOS X) للمرة الأولى في مؤتمر المطورين عام 2000 فيما يعد أول مؤتمر مطورين بعد عودته لقيادة الشركة، مؤسسا بذلك الطقس السنوي لإقامة مؤتمر المطورين (رويترز)
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SAN FRANCISCO - JUNE 6: (L-R) Apple CEO Steve Jobs (L) and Paul Otellini, CEO of Intel, greet each other during the Apple Worldwide Developers conference June 6, 2005 at the Moscone Center in San Francisco, California. In the presentation Jobs announced that Apple will be switching from IBM to Intel for it's processing chip. (Photo by David Paul Morris/Getty Images)
في عام 2005، قررت آبل التخلي عن معالجات "باور بي سي" التي تصنعها شركة "ديل" والانتقال إلى معالجات "إنتل" للمرة الأولى، لذلك ظهر بول أوتيليني (يمين) الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" مع جوبز (غيتي)
SAN FRANCISCO - AUGUST 07: Conference attendees at the 2006 Apple Worldwide Developer's Conference work on their laptops before a poster featuring the new Apple Mac Pro desktop at the August 7, 2006 in San Francisco. Apple CEO Steve Jobs kicked off the annual conference with announcements of a new Mac Pro desktop computer featuring Intel processors and Mac OSX Leopard operating system that is due to launch in the spring of 2007. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
أحدثت حواسيب "ماك برو" التي تعتمد على معالجات إنتل ضجة كبيرة آنذاك وجعلت العديد من المستخدمين ينتقلون إليها بفضل أدائها المميز (غيتي)
San Francisco, UNITED STATES: Apple Inc. CEO Steve Jobs discusses the iPhone during his keynote address on the opening day of the Apple Worldwide Developers Conference 2007 (WWDC 07) at the Moscone Center West in San Francisco, California 11 June 2007. Developers and IT professionals from around the globe come together for the Apple Worldwide Developers Conference that runs 11-15 June to connect with Apple engineers and get a firsthand look at the latest technologies. AFP PHOTO / Robyn BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images)
طرحت آبل أول هواتف "آيفون" بعد عرضه في مؤتمر المطورين عام 2007 بأقل من شهر، وذلك رغم كشفها عنه في وقت سابق (الفرنسية)
SAN FRANCISCO - JUNE 09: Apple CEO Steve Jobs announces the new iPhone 3G as he delivers the keynote address at the Apple Worldwide Web Developers Conference June 9, 2008 in San Francisco, California. Jobs kicked off the 2008 WWDC conference with a keynote where he announced an upgraded version of the popular iPhone called the iPhone 3G. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
في عام 2008 اعلن جوبز عن هاتف "آيفون ثري جي" وكشف عن متجر تطبيقات آبل للمرة الأولى (غيتي)
كشف فيل شيلر، المسؤول التنفيذي في شركة آبل في عام 2009 عن مزايا التحكم بالصوت للمرة الأولى وقبل طرح "سيري" بسنوات مع "آيفون ثري جي إس" (أسوشيتد برس)
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With the advent of the iPhone, Steve Jobs transformed the world (Justin Sullivan/Getty Images)
كشف جوبز عام 2010 عن "آيفون 4" الأيقوني وأعلن إنتهاء مرحلة الكشف عن الهواتف الجديدة في مؤتمر المطورين ونقلها إلى مؤتمر مخصص لها بدءا من العام الذي يليه (غيتي)
FILE: Steve Jobs, chief executive officer of Apple Inc., unveils the iCloud storage system at the Apple Worldwide Developers Conference 2011 in San Francisco, California, U.S., on Monday, June 6, 2011. Jobs, who built the world's most valuable technology company by creating devices that changed how people use electronics and revolutionized the computer, music and mobile-phone industries, died Wednesday, Oct. 5, 2011. He was 56. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
قدمت آبل خدمات "آيكلاود" للمرة الأولى في مؤتمر المطورين لعام 2011، والذي كان آخر مؤتمر يحضره ستيف جوبز قبل وفاته بعدة أشهر (غيتي)
تولى تيم كوك رئاسة آبل وتقديم مؤتمرات المطورين منذ عام 2012 حتى مؤتمر هذا العام الذي كان آخر مؤتمر له (أسوشيتد برس)
SAN FRANCISCO, CA - JUNE 11: WWDC attendees look at the new MacBook Pro that is displayed at the 2012 Apple WWDC keynote address at the Moscone Center on June 11, 2012 in San Francisco, California. Apple announced a new version of its popular Macbook Pro laptop as well as the new Mountain Lion operating system and iOS 6 for the iPhone with new features like maps. WWDC starts today and runs through June 15. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
تزامن تولي كوك لقيادة آبل مع الكشف لأول مرة عن حاسوب "ماك بوك برو" عام 2012 (غيتي)
Tim Cook, Apple CEO, introduces iOS 7 during his opening address for the Apple Worldwide Developers Conference in San Francisco, Calif. on Monday, June 10, 2013. (Gary Reyes/ Bay Area News Group) (Photo by MediaNews Group/Bay Area News via Getty Images)
قدم كوك في عام 2013 نظام "آي أو إس 7" واصفا إياه بأكبر تغيير في تاريخ آيفون، وفق تقرير موقع تيك رادار التقني (غيتي)
SAN JOSE, CA - JUNE 05: Apple's Senior Vice President of Worldwide Marketing Phil Schiller speaks during the opening keynote address the 2017 Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) at the San Jose Convention Center on June 5, 2017 in San Jose, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the five-day WWDC with announcements of a a new operating system, a new iPad Pro and a the HomePod, a music speaker and home assistant. WWDC runs through June 9. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
في عام 2017، اقتحمت آبل عالم أجهزة المنزل الذكية مع الجيل الأول من "هوم بود" (Homepod) وهو مكبر صوت ذكي يتصل بأجهزة آبل بسهولة (غيتي)
SAN JOSE, CALIFORNIA - JUNE 03: Apple CEO Tim Cook delivers the keynote address during the 2019 Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) at the San Jose Convention Center on June 03, 2019 in San Jose, California. The WWDC runs through June 7. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
أعلن كوك في عام 2019 عن نظام "آيباد أو إس" للمرة الأولى فيما يعد أحد أهم اللحظات لأجهزة "آيباد" (غيتي)
Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., speaks during the Apple Worldwide Developers Conference seen on a laptop computer in Arlington, Virginia, U.S., on Monday, June 22, 2020. Apple will walk into its annual development conference facing one of the biggest backlashes from its giant community of creators since the App Store started almost 12 years ago. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images
فاجئت آبل العالم في عام 2020 عندما أعلنت عن معالجاتها الخاصة للمرة الأولى وتخلت عن معالجات "إنتل" لتبدأ ثورة معالجات "إم" المعتمدة على معمارية "آرم" (ARM) (غيتي)
CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 06: Apple CEO Tim Cook looks at a display of brand new redesigned MacBook Air laptop during the WWDC22 at Apple Park on June 06, 2022 in Cupertino, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the annual WWDC22 developer conference. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
عادت آبل لإقامة مؤتمراتها بشكل فعلي في عام 2022 بعد بث المؤتمر افتراضيا سابقا بسبب أزمة "كوفيد-19" وتزامن هذا مع الكشف عن الجيل الثاني من معالجات "إم" (غيتي)
CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 05: Apple CEO Tim Cook stands next to the new Apple Vision Pro headset is displayed during the Apple Worldwide Developers Conference on June 05, 2023 in Cupertino, California. Apple CEO Tim Cook kicked off the annual WWDC23 developer conference with the announcement of the new Apple Vision Pro mixed reality headset. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
أحدث مؤتمر المطورين لآبل عام 2023 ضجة عالمية بسبب الكشف عن نظارات الواقع الافتراضي "فيجين برو" (غيتي)
CUPERTINO, CALIFORNIA - JUNE 10: OpenAI CEO Sam Altman (L) talks with an attendee during the Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) on June 10, 2024 in Cupertino, California. Apple will announce plans to incorporate artificial intelligence (AI) into Apple software and hardware. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
حضر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي مؤتمر آبل للمطورين عام 2024 بسبب إعلان الشركة عن مزايا الذكاء الاصطناعي في أنظمتها ودمج "شات جي بي تي "بها (غيتي)
Apple announces a new design language for its operating systems called "Liquid Glass" during the annual Apple "Worldwide Developers Conference" (WWDC) at Apple Park, the corporate headquarters of Apple Inc., in Cupertino, California on June 9, 2025. Pressure is on Apple to show it hasn't lost its magic despite broken promises to ramp up iPhones with generative artificial intelligence (GenAI) as rivals race ahead with the technology. Apple will showcase plans for its coveted devices and the software powering them at its annual Worldwide Developers Conference (WWDC) kicking off Monday in Silicon Valley and running through June 13. (Photo by Josh Edelson / AFP) (Photo by JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)
أعادت آبل تصميم واجهة جميع أنظمتها في عام 2025 وكشفت عن الواجهة الجديدة تحت اسم "ليكويد غلاس" في مؤتمر المطورين ذلك العام (الفرنسية)
استضاف تيم كوك آخر مؤتمر للمطورين هذا العام بصفته الرئيس التنفيذي للشركة في تمهيد لانتقالها إلى الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرانوس (أسوشيتد برس)