65 طفلاً غزياً يُسمّعون أجزاء من القرآن الكريم

عددٌ من الطلاب والطالبات وهم يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي ويرفعون لافتات تعبّر عن رسالة المشروع في غرس حب القرآن الكريم، وسط أجواء تربوية وإيمانية
صورة حية لطفولة تحاول التمسك بالنور في زمن مثقل بالحروب والضغوط (الجزيرة)
إياد القطراوي
Published On 19/5/2026

في حلقات من نور تعانقت فيها تراتيل حناجر صغيرة لآيات الله، واكبت الجزيرة نت 65 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و9 أعوام يتلون غيبا أجزاء من القرآن الكريم في مدرسة وروضة "غرس" الحديثة في غزة، ضمن مشروع "حَمَلة النور" التابع لهذه المدرسة.

ووسط أجواء إيمانية وروحانية كانت الوجوه الطفولية مملوءة بالحماس والرهبة الجميلة، فيما امتزجت مشاعر الفخر بدموع التأثر على وجوه المعلمات والأهالي الذين تابعوا أبناءهم وهم يخطون أولى خطواتهم في طريق حفظ كتاب الله.

ولم يكن المشهد مجرد جلسات حفظ وتلاوة عابرة، بل صورة حية لطفولة تحاول التمسك بالنور في زمن مثقل بالحروب والضغوط، ورسالة تؤكد أن القرآن ما يزال قادراً على زرع الطمأنينة والأمل في قلوب الصغار.

يقوم مشروع "حملة النور" على توفير بيئة تربوية وإيمانية آمنة للأطفال، تسعى إلى ربطهم بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وفهماً، بما ينعكس على شخصياتهم وسلوكهم اليومي.

ويؤكد القائمون عليه أن الاحتفاء بالأطفال الحفّاظ لا يتعلق بكمية الحفظ فقط، بل ببناء إنسان يحمل النور في قلبه، ويكبر أكثر رحمة ووعياً وانتماءً، في رسالة تؤكد أن القرآن ما يزال قادراً على صناعة الأمل والحياة حتى في أصعب الظروف.

طلاب يقومون بسرد أجزاء من القرآن الكريم أمام معلماتهم خلال حلقات "حَمَلة النور"
أطفال أعمارهم بين 4 و 9 أعوام يتلون أجزاء من القرآن (الجزيرة)
وفقا للقائمين على مشروع "حَمَلة النور" فإنه شكّل مساحة تربوية وروحية منحت أطفال غزة شيئا من الطمأنينة (الجزيرة)
مجموعة من الطالبات بالثوب الفلسطيني و الوشاح الأبيض بعد انتهائهم من سرد الأجزاء التي حفظوها
طفلات حرصن على ارتداء الزي التراثي الفلسطيني خلال مشاركتهن في "حملة النور" (الجزيرة)
يقوم مشروع "حملة النور" على توفير بيئة تربوية وإيمانية آمنة للأطفال (الجزيرة)
غزة - أطفال قرآن مدرسة روضة "غرس" الحديثة
غرس القيم الوطنية جزء من تعزيز صلة الأطفال بالقرآن (الجزيرة)
السرد استهدف فئة الأطفال بين 4 و 9 أعوام (الجزيرة)
– طلاب وطالبات مدرسة غرس الذين تم تكريمهم بعد سردهم لما حفظوه من أجزاء من القرآن ضمن "حَمَلة النور"
في كل صوت ارتفع بآية، كان المشهد يبدو كأنّه انتصار صغير للحياة على الخوف في غزة (الجزيرة)
لفة التكريم لأطفال سردوا أجزاء من القرآن (الجزيرة)