65 طفلاً غزياً يُسمّعون أجزاء من القرآن الكريم

في حلقات من نور تعانقت فيها تراتيل حناجر صغيرة لآيات الله، واكبت الجزيرة نت 65 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و9 أعوام يتلون غيبا أجزاء من القرآن الكريم في مدرسة وروضة "غرس" الحديثة في غزة، ضمن مشروع "حَمَلة النور" التابع لهذه المدرسة.

ووسط أجواء إيمانية وروحانية كانت الوجوه الطفولية مملوءة بالحماس والرهبة الجميلة، فيما امتزجت مشاعر الفخر بدموع التأثر على وجوه المعلمات والأهالي الذين تابعوا أبناءهم وهم يخطون أولى خطواتهم في طريق حفظ كتاب الله.

ولم يكن المشهد مجرد جلسات حفظ وتلاوة عابرة، بل صورة حية لطفولة تحاول التمسك بالنور في زمن مثقل بالحروب والضغوط، ورسالة تؤكد أن القرآن ما يزال قادراً على زرع الطمأنينة والأمل في قلوب الصغار.

يقوم مشروع "حملة النور" على توفير بيئة تربوية وإيمانية آمنة للأطفال، تسعى إلى ربطهم بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وفهماً، بما ينعكس على شخصياتهم وسلوكهم اليومي.

ويؤكد القائمون عليه أن الاحتفاء بالأطفال الحفّاظ لا يتعلق بكمية الحفظ فقط، بل ببناء إنسان يحمل النور في قلبه، ويكبر أكثر رحمة ووعياً وانتماءً، في رسالة تؤكد أن القرآن ما يزال قادراً على صناعة الأمل والحياة حتى في أصعب الظروف.