بالصور.. محارق الكرامة ملاذ الغزيين في غياب الغاز والوقود

９. الصورة التاسعة: مسنة فلسطينية تتجرع دخان النفايات السام شاهدةً على «القاتل المتسلسل» الذي ينهش صدور كبار السن في الخيام. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
بهاء طوباسي
Published On 24/4/2026

غزة- أسطوانات غاز فارغة نخرها الصدأ شاهدة على حصار الطاقة، وأكوام من الحطب والبلاستيك والكرتون وبقايا الأثاث المهشم التي غدت عملة نادرة يتهافت عليها النازحون الغزيون لتوفير أدنى مقومات البقاء.

لقد بات الحطب اليوم هو البديل القسري الأوسع انتشارا لغاز الطهي المفقود؛ حيث يقطع النازحون المسافات بحثا عن أغصان الأشجار أو بقايا أخشاب المنازل المدمرة، ليتحول هذا الوقود البدائي إلى وسيلة الوجود الوحيدة رغم تكلفته الباهظة وأضراره الصحية.

وتُظهر المشاهد كيف استبدلت العائلات الفلسطينية مصادر الطاقة النظيفة بمحارق عشوائية داخل مراكز الإيواء، حيث تُحرق النفايات والمواد البلاستيكية السامة جنبا إلى جنب مع أعواد الحطب لإنضاج رغيف خبز أو غلي حساء مائي.

وبينما تتصاعد أعمدة الدخان الأسود لتخنق أنفاس الأطفال والمسنين، تبرز ملامح النساء والشيوخ وهم يصارعون لهيب المواقد البدائية، في واقع مرير يمتزج فيه عرق الكدح والكرامة بسموم الاحتراق.

إنها ليست مجرد صور لطهي الطعام، بل هي وثائق بصرية تدين صمت العالم أمام "قاتل متسلسل" يسكن صدور النازحين، ويحول كل رغيف خبز إلى مقامرة بالصحة والحياة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إطباق حصاره على نحو مليوني فلسطيني. وفوق الطعام والشراب، جاء قطع إمدادات الغاز والوقود بكل أشكاله، منذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، قائلا: "لا كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود".

ورغم مرور أكثر من نصف عام على  اتفاق وقف إطلاق النار، لا يسمح الاحتلال سوى بإدخال شاحنات محدودة من الغاز والوقود إلى القطاع، تقدر بنحو 14.7% فقط من إجمالي ما ينص عليه البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، مما يبقي الأزمة على أشدها، وفق مصادر فلسطينية.

１０. الصورة العاشرة: خولة مقداد نازحةٌ تحول زاوية خيمتها إلى غرفة غاز صغيرة بفعل حرق النفايات والبلاستيك السام. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
１２. الصورة الثانية عشر: مريم تُصارع لهيب الفرن الطيني لتوفير الخبز وسط غيابٍ تام لغاز الطهي. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
２. الصورة الثانية: فلسطين -غزة. خبزٌ ينضج بكرامة في تنور الحطب التقليدي وسط الحصار الطاقي المفروض على غزة. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
１１. الصورة الحادية عشر: مريم النحال سيدة فلسطينية تواجه أدخنة النفايات المحروقة لتدبير بعض أرغفة الخبز اليتيمة لأسرتها. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
８. الصورة الثامنة: فلسطين -غزة. محارق عشوائية في شوارع غزة تنفث سمومها محولةً رحلة الطهي إلى كارثة صحية. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
７. الصورة السابعة: فلسطين -غزة. على الصاج يمتزج العرق بدخان الحطب في معركة يومية لإنتاج رغيف خبز يسد الرمق. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
４. الصورة الرابعة: فلسطين -غزة. لؤي شلوف طفل غزي يطهو الطعام على موقد بدائي مستنشقًا الأبخرة السامة المتصاعدة من حرق النفايات. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
３. الصورة الثالثة: فلسطين -غزة. طفلان غزيان يجلسان أمام موقد حطب بدائي وسط الركام حيث يمتزج دخان الحرق بغبار الدمار. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
５. الصورة الخامسة: فلسطين -غزة. بقايا أثاث وكرتون تالف؛ الوقود السام الذي يحرقه النازحون لطهي لقمة عيشهم وسط شُح غاز الطهي. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
６. الصورة السادسة: فلسطين -غزة. أكوام الحطب الجاف صارت عملةً نادرةً في غزة تُباع بأسعار خيالية لإشعال النيران. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
１. الصورة الأولى: فلسطين -غزة. أسطوانة غاز صدئة تقف كشاهد على قسوة حصار الطاقة في غزة. 22 أبريل 2026 – تصوير الجزيرة نت.
