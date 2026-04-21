بالصور

علوم|فضاء

الدليل الشامل لأقوى التلسكوبات العاملة في الفضاء اليوم

حفظ

Artist rendering of the Chandra X-ray Observatory space telescope, created on May 19, 2021. The planet Uranus is visible in the background. (Illustration by Nicholas Forder/Future Publishing via Getty Images)
تلسكوبات فضائية تدرس الكون بعيدا عن قيود الغلاف الجوي الأرضي لتكشف أسرار الكون التي تخفى على التلسكوبات الأرضية (ناسا)
Published On 21/4/2026

لم يكن إرسال التلسكوبات إلى الفضاء ترفا علميا، بل كان ضرورة حتمية فرضتها حدود الطبيعة؛ فبالرغم من صفاء سماء الأرض في بعض البقاع، إلا أن غلافنا الجوي يعمل كـ"ستارة" سميكة تمتص وتحجب معظم الأطوال الموجية القادمة من أعماق الكون، مثل الأشعة السينية، وأشعة غاما، ومعظم الأشعة تحت الحمراء.

علاوة على ذلك، تسبب الاضطرابات الهوائية في الغلاف الجوي تشتيتا للضوء (وهو ما يفسر تلألؤ النجوم)، مما يحرم التلسكوبات الأرضية من الوصول إلى الدقة المتناهية.

ورغم التكلفة الباهظة لهذه المراصد، والتي تقدر بمليارات الدولارات – كما هو الحال مع تلسكوب جيمس ويب الذي تجاوزت تكلفته 10 مليارات دولار- إلا أن الاستثمار في "العيون الفضائية" هو استثمار في المعرفة الوجودية.

فخلف الغلاف الجوي، تسبح هذه المراصد في فراغ كوني بارد ومستقر، مما يتيح لها التقاط أضعف إشارات الضوء التي سافرت لملايين السنين لتصل إلينا، محولة الفضاء من "ثقب أسود" من المجهول إلى سجل مفتوح يحكي قصة نشأة النجوم، وتطور المجرات، وأصل العناصر التي تشكلت منها أجسادنا.

سنتحدث عن 14 تلسكوبا فضائيا تجاوزت الغلاف الجوي كي تقدم لنا صورة جديدة بألوان وأطياف لا تراها عيوننا ولا تلسكوباتنا الأرضية مهما كان عظمها، لأن كثيرا من تلك الألوان محجوب عنا بقدرة ربنا الذي خلق الأرض وحماها بغلاف جوي لا يسمح إلا لنوافذ محدودة  ينفذ إلينا الضوء من خلالها وتدعى نوافذ الغلاف الجوي.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (James Webb Space Telescope) أطلق تلسكوب جيمس ويب في أواخر عام 2021، كثمرة تعاون تاريخي بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، ووكالة الفضاء الكندية. ويمثل هذا التلسكوب ذروة الهندسة البشرية، حيث استقر في مدار يبعد عن الأرض نحو 1.5 مليون كيلومتر (في نقطة لاغرانج الثانية)، بعيدا عن التشويش الحراري لكوكبنا. ونقاط لاغرانج خمس، تسمح لما يوضع فيها أن يتم دورة واحدة حول الشمس في سنة كاملة، وكأنه واقف في مكان واحد بالنسبة للأرض. مهمة جيمس ويب الأساسية هي الرصد بالأشعة تحت الحمراء للنظر إلى بدايات الزمن ورؤية أولى المجرات التي تشكلت بعد "الانفجار العظيم". ومنذ إرسال صوره الأولى، أحدث ويب ثورة علمية؛ فقد رصد أقدم مجرة في الكون المعروف، والتقط صورا كيميائية دقيقة لأغلفة كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، مما فتح الباب أمام احتمال البحث عن حياة في عوالم أخرى.
إعلان
تلسكوب جيمس ويب الفضائي قيد الإنشاء. عودة تلسكوب هابل الفضائي إلى مَداره في فبراير 1997.
تلسكوب هابل الفضائي (Hubble Space Telescope) أطلق تلسكوب هابل في عام 1990 بالشراكة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، ليكون أول مرصد بصري عملاق يوضع بعيدا عن عتامة الغلاف الجوي للأرض. يدور هابل على ارتفاع يصل إلى نحو 547 كيلومترا، وقد قدم للبشرية أرصادا فاقت في قيمتها ما رصده الفلكيون منذ اختراع التلسكوب على يد غاليليو. لقد كان هابل هو من حدد عمر الكون بدقة بـ13.8 مليار سنة، وصور "أعمدة الخلق" في سديم النسر، كما كشف عن وجود الطاقة المظلمة التي تسبب توسع الكون المتسارع، ليصبح الأيقونة العلمية الأكثر تأثيرا في التاريخ.
Chandra X-ray Observatory The Chandra X-ray Observatory is the world's most powerful X-ray telescope. It has eight-times greater resolution and is able to detect sources more than 20-times fainter than any previous X-ray telescope.
مرصد شاندرا للأشعة السينية (Chandra X-ray Observatory) في عام 1999، أطلقت وكالة ناسا تلسكوب شاندرا ليكون "عين الفلكيين" على الكون العنيف. ويدور شاندرا في مدار بيضاوي مرتفع يصل في أقصى نقطة له إلى 133 ألف كيلومتر عن الأرض، مما يسمح له بالبقاء بعيدا عن أحزمة الإشعاع الأرضي لفترات طويلة. تخصص هذا المرصد في رصد الأشعة السينية المنبعثة من الغازات شديدة الحرارة التي تحيط بالثقوب السوداء وبقايا النجوم المنفجرة. ومن أهم إنجازاته تقديم أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة تصادم عناقيد المجرات، وتصوير الانفجارات الهائلة في مراكز المجرات البعيدة.
Euclid is an ESA (European Space Agency) mission with critical contributions from NASA that aims to explore two of the biggest mysteries about the universe today: dark matter and dark energy. To study the evolution of the “dark universe,” Euclid will make a 3D map of the universe.
تلسكوب إقليدس (Euclid Telescope) انضم تلسكوب إقليدس إلى الأسطول الفضائي في عام 2023، وهو مشروع تقوده وكالة الفضاء الأوروبية بمساهمات علمية من ناسا. ويستقر إقليدس بجوار جيمس ويب في نقطة "لاغرانج الثانية" بعيدا عن الأرض، ومهمته العظمى هي رسم خارطة ثلاثية الأبعاد للكون تغطي مليارات المجرات عبر زمن كوني يمتد لـ10 مليارات سنة. ويسعى إقليدس لفك لغز "المادة المظلمة" و"الطاقة المظلمة"، وقد أذهل العلماء بصوره الأولى التي أظهرت آلاف المجرات في لقطة واحدة بدقة بانورامية لم يسبق لها مثيل.
The European Space Agency’s (ESA) Gaia telescope is an ambitious mission to chart a three-dimensional map of our Galaxy, the Milky Way, in the process revealing the composition, formation and evolution of the Galaxy. Gaia will provide unprecedented positional and radial velocity measurements with the accuracies needed to produce a stereoscopic and kinematic census of about one billion stars in our Galaxy and throughout the Local Group. This amounts to about 1 per cent of the Galactic stellar population.
تلسكوب غايا (Gaia Telescope) أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب غايا في عام 2013، ليعمل كـ"مساح" لمجرتنا درب التبانة. ويدور غايا أيضا في مدار بعيد حول الشمس، ومهمته الأساسية هي قياس مواقع وحركات وسطوع أكثر من مليار نجم بدقة متناهية. وبفضل بيانات غايا، تمكن العلماء من رسم أدق خارطة ثلاثية الأبعاد للمجرة، واكتشفوا من خلالها أن درب التبانة قد تعرضت لعدة تصادمات مع مجرات صغيرة في ماضيها السحيق، مما ساعد في فهم كيف تتطور المجرات وتكبر.
The Fermi Gamma-ray Space Telescope is a NASA spacecraft. It is in space studying the most powerful sources of radiation in the universe. Radiation is energy that is in the form of light or of moving particles that are smaller than atoms. The most extreme type of radiation is gamma rays.
تلسكوب فيرمي لأشعة غاما (Fermi Gamma-ray Space Telescope) في عام 2008، انطلق تلسكوب فيرمي بالشراكة بين ناسا ومؤسسات علمية في فرنسا وإيطاليا واليابان والسويد. يدور فيرمي في مدار منخفض حول الأرض على ارتفاع 550 كيلومترا، ليرصد أعلى أشكال الطاقة في الكون وهي أشعة غاما. ومنذ إطلاقه، اكتشف فيرمي هياكل غامضة وعملاقة تنبثق من قلب مجرتنا سميت بـ"فقاعات فيرمي"، كما رصد مئات الانفجارات الكونية (وميض غاما) التي تطلق في ثوان طاقة تفوق ما تطلقه الشمس في مليارات السنين، مما عزز فهمنا للثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.
إعلان
The Nancy Grace Roman Space Telescope is the next major step in astronomy. (Image credit: GSFC/SVS)
تلسكوب نانسي غريس رومان (Nancy Grace Roman Space Telescope) يعد تلسكوب نانسي رومان، الذي تطوره ناسا والمخطط إطلاقه في عام 2027، الجيل القادم من المراصد العملاقة. وقد صمم هذا التلسكوب ليمتلك قدرة تصوير تعادل 100 ضعف مجال رؤية كاميرات تلسكوب هابل، مما يجعله قادرا على مسح السماء بسرعة مذهلة. وستتركز مهمة تلسكوب رومان على البحث عن الكواكب النجمية الصالحة للحياة ودراسة توزيع المجرات لفهم الطاقة المظلمة. ويتوقع العلماء أن يقدم رومان "صورا بانورامية" للكون ستغير فهمنا لتوزع المادة المظلمة بين المجرات.
NASA’s TESS discovers exoplanets, worlds beyond our solar system. In the course of its extended observations of the sky, TESS also finds and monitors all types of objects that change in brightness, from nearby asteroids to pulsating stars and distant galaxies containing supernovae.
تلسكوب تيس (TESS Telescope) أطلقت وكالة ناسا تلسكوب "تيس" في عام 2018 ليكون "صائد الكواكب النجمية" الأعظم. فهو يدور في مدار فريد وعال جدا حول الأرض، ومهمته هي مسح النجوم الساطعة القريبة بحثا عن كواكب صالحة للسكن. وخلال سنوات عمله، اكتشف "تيس" آلاف الكواكب المرشحة خارج مجموعتنا الشمسية، بما في ذلك كواكب صخرية في "النطاق الصالح للحياة"، مما يمهد الطريق لتلسكوبات مثل "جيمس ويب" لدراسة أغلفتها الجوية بالتفصيل.
Studying the universe in high-energy X-rays to better understand the dynamics of black holes, exploding stars, and the most extreme active galaxies, this telescope was first to measure precisely the spin of a black hole, and contributed to the first-ever picture of a black hole.
تلسكوب نوستار (NuSTAR Telescope) في عام 2012، أطلقت ناسا تلسكوب نوستار، وهو أول مرصد فضائي قادر على تركيز الأشعة السينية عالية الطاقة بدقة كبيرة. ويدور نوستار على ارتفاع 550 كيلومترا، ويتميز بذراع طويلة تمتد بعد الإطلاق لتوجيه الأشعة نحو مستشعراته. وقد حقق نوستار إنجازات فريدة في رؤية الثقوب السوداء التي تختبئ خلف سحب كثيفة من الغاز والغبار في مراكز المجرات، كما صور بقايا النجوم المنفجرة بدقة كشفت عن كيفية توزيع العناصر الثقيلة في الفضاء بعد موتها.
ESA's (European Space Agency) XMM-Newton is a space observatory whose X-ray and optical/ultraviolet telescopes study a wide variety of objects, from distant galaxy clusters to solar system planets. NASA supports the U.S. scientific community’s use of XMM-Newton and provided funding for elements of the instrument package.
مرصد إكس إم إم نيوتن (XMM-Newton Telescope) أطلق مرصد إكس إم إم نيوتن في عام 1999 بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية، ليكون أحد أكبر تلسكوبات الأشعة السينية في التاريخ. وهو يدور في مدار بيضاوي واسع يمتد حتى 114 ألف كيلومتر عن الأرض. ويتخصص هذا المرصد في دراسة الغاز الساخن جدا الذي يملأ الفراغات بين المجرات، ومن أهم إنجازاته مراقبة نمو الثقوب السوداء العملاقة وتتبع كيفية انتشار الكربون والحديد والأكسجين في الكون، وهي العناصر الأساسية للحياة.
NASA’s NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) is an X-ray telescope that studies neutron stars, black holes, and other phenomena from its home aboard the International Space Station. NICER also demonstrated the use of galactic pulsars as navigational beacons for future deep-space exploration missions.
مسبار نايسر (NICER Probe) تلسكوب نايسر ليس قمرا صناعيا مستقلا، بل هو جهاز متطور أطلقته ناسا في عام 2017 وتم تثبيته على متن محطة الفضاء الدولية. وتتلخص مهمته الفريدة جدا في دراسة النجوم النيوترونية فائقة الكثافة. وقد حقق نايسر إنجازا تاريخيا برسم أول خريطة لسطح نجم نيوتروني، كما أثبت إمكانية استخدام هذه النجوم كمنارات تحديد مواقع (جي بي إس) كونية لتوجيه المركبات الفضائية في رحلاتها إلى المريخ وما بعده.
The Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) is NASA’s first mission to study the polarization of X-rays from many different types of celestial objects.
تلسكوب آي إكس بي إي (IXPE Telescope) أطلق تلسكوب آي إكس بي إي في عام 2021 بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية. ويدور على ارتفاع 600 كيلومتر، ومهمته متخصصة جدا وهي قياس "استقطاب" الأشعة السينية. هذا التخصص سمح للعلماء برؤية شكل المجالات المغناطيسية حول الثقوب السوداء لأول مرة، مما كشف عن كيفية قذف هذه الثقوب للمادة بسرعات تقترب من سرعة الضوء، وهو لغز حير العلماء لعقود.
Neil Gehrels Swift Observatory is fine-tuned to quickly locate and study gamma-ray bursts from the creation of black holes in multiple wavelengths. Gamma-ray bursts last only a few milliseconds to a few minutes before disappearing never to reappear in the same place.Launch: November 2004Operating Network:Near Space Network
مرصد سويفت (Neil Gehrels Swift Observatory) أطلقت ناسا مرصد سويفت في عام 2004 بالتعاون مع إيطاليا وبريطانيا، ليكون "المستجيب السريع" للانفجارات الكونية. ويتميز سويفت بقدرته على توجيه نفسه آليا نحو أي وميض لأشعة غاما خلال ثوان معدودة. وبفضل هذه السرعة، رصد سويفت أبعد انفجار نجمي في الكون على بعد 13 مليار سنة ضوئية، مما وفر للعلماء رؤية نادرة لما كان يحدث في الكون عندما كان في مهده. وبسبب احتكاكه بالغلاف الجوي يواجه سويفت انخفاضا في مداره يهدده بالسقوط. وقد وظفت ناسا شركة إنقاذ بتكلفة 30 مليون دولار لإرسال مركبة فضائية مخصصة لرفع مدار سويفت، ومن المقرر إطلاق هذه المهمة في صيف 2026، لنقله إلى ارتفاع أكثر أمانا، وهو أمر حاسم لاستمرار تشغيل المسبار.
Integral is the first space observatory that can simultaneously observe objects in gamma rays, X-rays and visible light. Its principal targets are violent explosions known as gamma-ray bursts, powerful phenomena such as supernova explosions, and regions in the Universe thought to contain black holes.
تلسكوب إنتيغرال (INTEGRAL Telescope) أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب إنتيغرال في عام 2002 بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة. ويدور التلسكوب في مدار مرتفع يصل إلى 150 ألف كيلومتر، ومهمته هي دراسة "الكيمياء النووية" للكون عبر أشعة غاما. ومن أهم أرصاده تقديم خرائط تفصيلية للإشعاعات الناتجة عن فناء المادة والمادة المضادة في قلب مجرتنا، وتأكيد أن العناصر الثقيلة والنفيسة كالذهب والبلاتين تصنع في أفران الانفجارات النجمية العنيفة.