بالصور.. حق العودة إلى مخيم جنين لمدة ساعتين فقط وتحت فوهات البنادق

تفقد النسوة لمنازلهن تم تحت إجراءات عسكرية مشددة (الجزيرة)
فاطمة محمود
Published On 13/4/2026

يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025، انطلقت عملية "السور الحديدي" التي استهدف بها الاحتلال الإسرائيلي مخيمات شمالي الضفة الغربية ومن بينها مخيم جنين، الذي نزح منه ومن محيطه قسرا نحو 22 ألف شخص.

وعلى مدى نحو 16 شهرا، أحدثت قوات الاحتلال تغييرات واسعة في جغرافية هذا المخيم، وعملت على محو معالم فيه، بهدم نحو 300 مبنى سكني.

وبعد البعد القسري المؤلم عنه، سمحت سلطات الاحتلال لـ120 امرأة من نساء المخيم بالعودة إليه مدة ساعتين فقط، لتفقُّد منازلهن وإخراج محتوياتها أو ما تبقى منها.

جلبت بعض النساء حقائب سفر لعلَّهن ينجحن في جمع بعض الملابس التي نزحوا دون حملها، وقالت إحداهن إنها ستحرص على جلب ملابس والدها الشهيد الذي أعدِم برصاص قناص إسرائيلي أمام مدخل المنزل عام 2023.

ولم تنجح مُسنة عاشت في المخيم على مدى 40 عاما في استخراج سوى مصباح يُضاء بالزيت أهدتها إيّاه والدة زوجها يوم زفافها، رغم أنها دخلت لجلب صور أبنائها وشهاداتهم الأكاديمية لتنقلها إلى مكان النزوح.

قناص إسرائيلي يراقب نساء مخيم جنين عند نقطة دخولهم ومن خفع تظهر آثار الرصاص والدمار في جدران المنازل (الجزيرة)
لم يكن دخول مخيم جنين أمراً سهلاً، وتخلله الكثير من الانتظار بسبب إجراءات جيش الاحتلال الموجودة داخله (الجزيرة)
الاحتلال منع الرجال وحتى الأطفال من الدخول للمخيم (الجزيرة)
المسنة وجدان أبو عطية لم تعثر بين ركام منزلها المدمّر سوى على مصباح يُضاء بالزيت يعود إلى يوم زفافها قبل 40 عاماً (الجزيرة)
جيش الاحتلال منع الأهالي غير المصرح لهم من التقدم بالدخول إلى المخيم (الجزيرة)
اصطفت النساء في طوابير بحراسة مجندات وجنود الاحتلال (الجزيرة)
آلاء بواقنة حصلت على تنسيق لأول مرة منذ نزوحها عن المخيم لتتفقد منزل عائلتها ونقل مقتنيات والدها الشهيد (الجزيرة)
دخول نساء مخيم جنين إلى منازلهن يخضع لإجراءات وموافقات استباقية (الجزيرة)
سيدات أصبن بالدهشة والحزن بعد رؤية حجم الدمار في المنازل والأملاك داخل المخيم (الجزيرة)
قسّم جيش الاحتلال السيدات إلى مجموعات تتكون كل منها من 10 سيدات ليتم تفتيشهن قبل الدخول إلى المخيم (الجزيرة)
على أبواب مخيم جنين تزاحمت فلسطينيات في محاولة للعثور على ما تبقى من مقتنياتهن (الجزيرة)
قائد فرقة جيش الاحتلال الموجودة داخل مخيم جنين منع الأهالي من التقدم لمحاولة الدخول إلى المخيم (الجزيرة)
جيش الاحتلال داخل أحد منازل المخيم ويمنع الأهالي من التقدم للدخول إليه(الجزيرة)