بعد منعها 5 أسابيع.. 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى بعد إعادة فتحه - أسل الجندي - القدس 10 أبريل 2026 - الجزيرة
صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى بعد منع الاحتلال الصلاة فيه خمسة أسابيع (الجزيرة)
أدى نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وذلك بعد خمسة أسابيع من منع دخول المصلين إليه بما في ذلك أيام الجمعة.

وتوافد إلى المسجد مصلون من مدينة القدس المحتلة، وأراضي الـ48 حيث بدأت قوافل ينظمها متطوعون تصل القدس منذ ساعات الفجر الأولى.

وحث خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم، جموع المصلين على الاستقامة والامتثال لأوامر الله والعمل على إقامة دينه، محذرا من عواقب مخالفة الأمة لتلك الأوامر.

كما دعاهم إلى التسوق من البلدة القديمة من القدس، نظرا لما يعانيه تجارها من ضغوط وحصار، بسبب منع دخول السكان إلى البلدة خلال إغلاقها مع المسجد الأقصى.

وبالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس بذريعة حالة الطوارئ المعلنة من الجبهة الداخلية، قبل أن تعيد فتحه فجر الخميس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وخلال فترة الإغلاق، منعت قوات الاحتلال إقامة صلاة التراويح في العشر الأواخر من شهر رمضان بما في ذلك ليلة القدر، وصلاة العيد وخمس جمع.

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أداء نحو 100 ألف مصل لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
إعلان
صلاة الجمعة تقام اليوم بعد منعها خمسة أسابيع على التوالي (الجزيرة)
لاحظ مصلون انتشار قوات الاحتلال بين المصلين وخاصة عند البوائك (الجزيرة)
مئات المقدسيين حرموا من أداء الصلاة بالأقصى نظرا لإبعادهم عنه من قبل الاحتلال (الجزيرة)
وافقت صلاة الجمعة اليوم مع طقس ربيعي معتدل مكّن عشرات الآلاف من الصلاة في المناطق المكشوفة (الجزيرة)
حث خطيب الجمعة المصلين على التسوق من متاجر البلدة القديمة التي أغلقت مع إغلاق الأقصى (الجزيرة)
إعلان
فلسطين - القدس - المسجد الأقصى فجر الجمعة 10 أبريل 2026 وهي الأولى بعد 40 وميا من إغلاقه (محمد وتد- الجزيرة)
آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم بعد انقطاع استمر 40 يوما (الجزيرة)
اكتظاظ كبير داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى فجر الجمعة (الجزيرة)
فلسطينيو 48 سيّروا منذ الفجر حافلات تقل مصلين إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)
العائلات المقدسية حرصت على اصطحاب أطفالها إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)
صحن قبة الصخرة امتلأ بالمصلّيات (الجزيرة)
مبنى قبة الصخرة استقبل آلاف النساء (الجزيرة)