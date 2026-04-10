بعد منعها 5 أسابيع.. 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وذلك بعد خمسة أسابيع من منع دخول المصلين إليه بما في ذلك أيام الجمعة.

وتوافد إلى المسجد مصلون من مدينة القدس المحتلة، وأراضي الـ48 حيث بدأت قوافل ينظمها متطوعون تصل القدس منذ ساعات الفجر الأولى.

وحث خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم، جموع المصلين على الاستقامة والامتثال لأوامر الله والعمل على إقامة دينه، محذرا من عواقب مخالفة الأمة لتلك الأوامر.

كما دعاهم إلى التسوق من البلدة القديمة من القدس، نظرا لما يعانيه تجارها من ضغوط وحصار، بسبب منع دخول السكان إلى البلدة خلال إغلاقها مع المسجد الأقصى.

وبالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس بذريعة حالة الطوارئ المعلنة من الجبهة الداخلية، قبل أن تعيد فتحه فجر الخميس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وخلال فترة الإغلاق، منعت قوات الاحتلال إقامة صلاة التراويح في العشر الأواخر من شهر رمضان بما في ذلك ليلة القدر، وصلاة العيد وخمس جمع.