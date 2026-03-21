بالصور.. هكذا أدى ملايين المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك

أدّى ملايين المسلمين حول العالم صلاة عيد الفطر هذا العام في أجواء غيّمت عليها الحروب والتوترات المتصاعدة، وبينما احتفلت دول بأول أيام عيد الفطر أمس الجمعة، احتفلت دول أخرى بأول أيام عيدها اليوم السبت.

واكتظّت المساجد والساحات العامة في دول عربية وإسلامية بجموع المصلّين مع حلول عيد الفطر المبارك.

وفي إطار إجراءات احترازية، أقامت بعض الدول المحيطة بإيران صلاة العيد في مصليات مسقوفة، تحسّبا لأي مخاطر أمنية محتملة، وذلك ضمن تدابير هدفت إلى ضمان سلامة المصلّين في ظل التصعيد الإقليمي.