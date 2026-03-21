بالصور.. هكذا أدى ملايين المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك

TOPSHOT - Muslim worshippers gather around the Kaaba, Islam's holiest shrine, at the Grand Mosque complex in Saudi Arabia's holy city of Mecca on March 20, 2026 for the early morning prayers for Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan.
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام بمكة المكرمة (الفرنسية)
Published On 21/3/2026

أدّى ملايين المسلمين حول العالم صلاة عيد الفطر هذا العام في أجواء غيّمت عليها الحروب والتوترات المتصاعدة، وبينما احتفلت دول بأول أيام عيد الفطر أمس الجمعة، احتفلت دول أخرى بأول أيام عيدها اليوم السبت.

واكتظّت المساجد والساحات العامة في دول عربية وإسلامية بجموع المصلّين مع حلول عيد الفطر المبارك.

وفي إطار إجراءات احترازية، أقامت بعض الدول المحيطة بإيران صلاة العيد في مصليات مسقوفة، تحسّبا لأي مخاطر أمنية محتملة، وذلك ضمن تدابير هدفت إلى ضمان سلامة المصلّين في ظل التصعيد الإقليمي.

-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر فوق أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة (الجزيرة)
Palestinian Muslims offer Eid al-Fitr prayers in Jerusalem as the Old City remains closed to visitors under nationwide Home Front Command restrictions banning large gatherings amid the war with Iran, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Mahmoud Illean)
فلسطينيون يؤدون صلاة العيد بشوارع القدس جراء منع شرطة الاحتلال الصلاة في المسجد الأقصى (أسوشيتد برس)
BEIRUT, LEBANON - MARCH 20: Worshippers are seen in front of the Mohammad Al Amin Mosque after the Eid al-Fitr prayer marking the end of Ramadan on March 20, 2026 in Beirut, Lebanon. This year, Eid al-Fitr comes amid a reignited war between Israel and Hezbollah, the Iran-backed Lebanese militant and political group. More than one million Lebanese have been displaced during the conflict, in which Israel has conducted daily bombing across the country, including central Beirut. (Photo by Adri Salido/Getty Images)
مصلون من أمام مسجد محمد الأمين في لبنان لأداء صلاة عيد الفطر (غيتي)
Muslim devotees offer Eid al-Fitr prayers, marking the end of the holy month of Ramadan, in the Tuti neighborhood of Khartoum, on March 20, 2026.
سودانيون يرفعون أكفّ الدعاء خلال خطبة عيد الفطر في أحد أحياء الخرطوم (الفرنسية)
Muslims attend Eid al-Fitr prayers marking the end of the holy fasting month of Ramadan at Al-Zahra Square in Juba, South Sudan, March 20, 2026. REUTERS/Samir Bol TPX IMAGES OF THE DAY
آلاف المصلّين يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة الزهراء بجوبا في جنوب السودان (رويترز)
SRINAGAR, INDIA - MARCH 31: Kashmiri Muslims offer congregational Eid-al-Fitr prayers at Hazratbal on Eid-al-fitr, a festival celebrated by Muslims worldwide on March 31, 2025 in Srinagar, India. Eid al-Fitr is an Islamic festival marking the end of Ramadan, celebrated worldwide with prayers, family gatherings, feasts, and acts of charity. (Photo by Yawar Nazir/Getty Images)
مسلمو كشمير يؤدون صلاة عيد الفطر في سريناغار بالهند (غيتي)
Muslims pray outside the Moscow Cathedral Mosque during celebrations of Eid al-Fitr holiday, a feast celebrated by Muslims worldwide, in Moscow, Russia, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
مصلّون يؤدون صلاة العيد خارج مسجد كاتدرائية موسكو بروسيا (أسوشيتد برس)
Muslim devotees offer Eid al-Fitr prayers, marking the end of the holy month of Ramadan, in Mogadishu on March 20, 2026. (Photo by Hassan Ali ELMI / AFP)
مئات المصلّين يؤدون صلاة عيد الفطر من مقديشو (الفرنسية)
epa12835383 People offer Eid al-Fitr prayers at a square in Sana'a, Yemen, 20 March 2026. Eid al-Fitr is one of the most important Islamic holidays, celebrated by Muslims worldwide to mark the end of the holy fasting month of Ramadan. Its celebrations last three days and begin at the end of the holy month. EPA/YAHYA ARHAB
يمنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في إحدى ساحات العاصمة اليمنية صنعاء (الأوروبية)
مصلّون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد ألامجير على ضفاف نهر الغانج في فاراناسي بالهند (الفرنسية)
CAIRO, EGYPT - MARCH 31: Muslims perform Eid al-Fitr prayers outside Abu Bakr al-Siddiq Mosque on March 31, 2025 in Cairo, Egypt. Eid al-Fitr marks the end of the dawn-to-dusk fasting in the preceding month of Ramadan. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
حشود غفيرة من المصلّين يؤدون صلاة العيد خارج مسجد أبو بكر الصديق بالعاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
Muslim worshippers attend Eid al-Fitr prayer, Friday, March 20, 2026 in the Brooklyn Borough of New York. (AP Photo/Adam Gray)
مصلّون يؤدون صلاة عيد الفطر في حي بروكلين بنيويورك (أسوشيتد برس)
Muslims offer Eid al-Fitr prayers to mark the end of the holy fasting month of Ramadan at the Taj Mahal in Agra, India, Saturday, March 21, 2026. (AP Photo/Pawan Sharma)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في تاج محل بمدينة أغرا في الهند (أسوشيتد برس)
TOPSHOT - Muslim devotees offer Eid al-Fitr prayers, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan, at a mosque in Doha on March 20, 2026. (Photo by AFP)
في الدوحة أدى المصلّون صلاة العيد في المساجد المسقوفة كإجراء احترازي في ظل استمرار الهجمات الإيرانية (الفرنسية)
Muslim devotees offer Eid al-Fitr prayers, which marks the end of the Islamic holy fasting month of Ramadan, at the Jama Masjid in Ahmedabad on March 21, 2026. (Photo by Shammi MEHRA / AFP)
المصلّون يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد جاما في أحمد آباد (الفرنسية)
BIRMINGHAM, ENGLAND - MARCH 20: People gather in Small Heath Park before performing Eid al-Fitr prayers on March 20, 2026 in Birmingham, England. The festival of Eid al-Fitr marks the end of the Islamic holy month of Ramadan. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
الناس تجمّعوا في حديقة سمول هيث قبل أداء صلاة عيد الفطر في برمنغهام بإنجلترا (غيتي)
صلاة عيد الفطر في إيران
أعداد كبيرة من المصلين أثناء أداء صلاة عيد الفطر في إيران (وكالة الأناضول)