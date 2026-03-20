بالصور.. صلاة العيد على الأنقاض في غزة

-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
الفلسطينيون في غزة حرصوا على أداء صلاة العيد رغم الدمار والفقد (الجزيرة)
ياسر البنا
Published On 20/3/2026

غزة- أدى الفلسطينيون في قطاع غزة صلاة عيد الفطر فوق ركام منازلهم ومساجدهم المدمرة، في مشهد يحمل مزيجا من الفرح الحذر ومرارة الفقد، وذلك في أول عيد يمر عليهم دون حرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأُقيمت الصلاة في مساجد مؤقتة أُنشئت من الخيام عقب تدمير غالبيتها خلال العدوان الإسرائيلي، فيما فضّل كثيرون أداءها في العراء، في ساحات مفتوحة ووسط الأحياء المدمرة، تعبيرا عن التمسك بالحياة واستعادة مظاهرها رغم قسوة الواقع.

وشهدت ساحات الصلاة حضورا لافتا للنساء اللواتي شاركن برفقة أطفالهن، في مشهد عائلي يعكس الإصرار على إحياء شعائر العيد رغم الظروف الاستثنائية.

وتناولت خطب العيد الدعوة إلى "رص الصفوف"، وتعزيز التعاضد الاجتماعي، وصلة الأرحام، وتقوية الروابط الأسرية في ظل ما خلّفته الحرب من آثار عميقة على المجتمع. كما شدد الخطباء على أهمية زيارة عائلات الشهداء ومواساتهم، والوقوف إلى جانب الجرحى، ودعم أهالي الأسرى والمعتقلين.

وشهدت الأجواء عقب الصلاة مظاهر احتفالية بسيطة خُصصت للأطفال في محاولة لرسم الابتسامة على وجوههم، حيث جرى توزيع الحلويات وإطلاق البالونات في عدد من المناطق.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باستشهاد أكثر من 72 ألف شخص وجرح قرابة 172 ألف آخرين، بينهم 681 استُشهدوا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة قرب مسجد اليرموك المدمر (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
مشهد صلاة العيد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة غرب مدينة غزة (قرب مسجد حمزة بن عبد المطلب الذي هدمه الاحتلال خلال الحرب) في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: ياسر البنا
الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 834 مسجدا في قطاع غزة بشكل كلي (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- أطفال يؤدين صلاة عيد الفطر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعد أن دمرت إسرائيل غالبية مساجد القطاع -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
العيد في غزة قاسٍ على الأطفال الأيتام والمقدر عددهم بنحو 79 ألفا (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- أطفال يؤدين صلاة عيد الفطر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعد أن دمرت إسرائيل غالبية مساجد القطاع -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
صلاة عيد الفطر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- أطفال وفلسطينيون يتجمعون حول شخصيات ترفيهية عقب صلاة عيد الفطر التي أقيمت في العراء غرب مدينة غزة (قرب مسجد حمزة بن عبد المطلب الذي هدمه الاحتلال خلال الحرب)، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الصغار-20 مارس 2026-تصوير: ياسر البنا
أطفال يتجمعون حول شخصيات ترفيهية عقب صلاة عيد الفطر بمدينة غزة (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- أطفال وفلسطينيون يتجمعون حول شخصيات ترفيهية عقب صلاة عيد الفطر التي أقيمت في العراء غرب مدينة غزة (قرب مسجد حمزة بن عبد المطلب الذي هدمه الاحتلال خلال الحرب)، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الصغار-20 مارس 2026-تصوير: ياسر البنا
أطفال غزة يعيشون العيد بعد نحو عامين ونصف تحت القصف الإسرائيلي (الجزيرة)
-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة، قرب أنقاض مسجد حمزة بن عبد المطلب غرب مدينة غزة -20 مارس 2026- تصوير: ياسر البنا
غزيون يبحثون عن لحظات فرح بعد أداء صلاة العيد قرب أنقاض مسجد حمزة غرب مدينة غزة (الجزيرة)
فلسطينيون في غزة يزورون المقابر بعد صلاة العيد
بعد صلاة العيد كانت زيارة المقابر حيث ضحايا الإباة (الجزيرة)