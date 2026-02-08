بالصور

تراث|فلسطين

بالصور.. تعرف على أبواب القدس المغلقة والمفتوحة

4-فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الأسباط بلقطة واسعة
باب الأسباط يقع في الجهة الشرقية لسور القدس، وهو الباب الوحيد المفتوح في هذه الجهة (الجزيرة)
Published On 8/2/2026
|
آخر تحديث: 12:47 (توقيت مكة)

حفظ

للقدس 13 بابا هي أبواب العامود والأسباط والخليل والنبي داود والساهرة والمغاربة والجديد، وجميعها مفتوحة، إضافة إلى الأبواب المغلقة، وهي الرحمة والجنائز والمفرد والمزدوج والثلاثي، وهناك باب غير مشهور يسمى باب الدمن.

الأبواب المفتوحة:

باب العامود: الباب الأكثر فخامة من ناحية الزخارف والارتفاع، بُني بين عامي 1537 و1539، وارتفاعه نحو 7.80 أمتار، وهو الممر الرئيسي لجميع القوافل التجارية والأفواج السياحية منذ العهد العثماني.

باب النبي داود: يقع في الجهة الجنوبية الغربية من سور القدس. جُدد أيام السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 947هـ/1540م، حسبما يفيد النقش التذكاري الذي يعلوه فيما بين المدخل والعقد.

باب الخليل: بني بشكله الحالي زمن العثمانيين الذين هدموا عام 1898 جزءا من سور القدس الملاصق للباب لتوسيعه، من أجمل أبواب القدس من ناحية الموقع، ويسمى أيضا الباب الغربي وباب يافا.

باب الأسباط: ويسمى أيضا باب الأسود أو باب الغور، ويقع في الحائط الشرقي للجدار، وهو الباب الوحيد الذي تدخل منه المركبات إلى ساحات المسجد الأقصى، التي تحمل مواد الصيانة والمعدات وجميع ما يلزم لدوام إعمار المسجد.

باب الساهرة: فُتح أيام السلطان عبد الحميد أواخر العهد العثماني لتسهيل مرور الناس واختلاطهم بين الأحياء الجديدة التي بنيت خارج إطار القدس القديمة والسكان بالبلدة القديمة.

باب الجديد: افتتح عام 1887، لتسهيل مرور الناس من البلدة القديمة إلى السوق الجديد في شارع يافا.

باب المغاربة: فتح باب المغاربة بالسور الغربي للقدس إبان عهد السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1540م، ثم جرى توسيعه في العهد الأردني عام 1952.

الأبواب المغلقة

باب الرحمة: يعد من أضخم الأبواب وأقدمها، وهو ثنائي يؤدي إلى غرفتين رحبتين، وهو بناء أموي نموذجي.

باب الجنائز: كان الهدف الوحيد من بنائه تسهيل مرور الجنائز بعد الصلاة عليها من المسجد الأقصى لمقبرة باب الرحمة، وأغلق في الفترة العثمانية لأسباب أمنية.

إعلان

الباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي: تقابل هذه الأبواب الثلاثة كلا من بابي الرحمة والجنائز من الجهة الجنوبية، والباب المزدوج عبارة عن ممر ثنائي أموي بُني في فترة عبد الملك بن مروان.

والباب المفرد والباب الثلاثي يمكن الوصول لهما عبر المصلى المرواني، وهما بابان أمويان أغلقا في الفترة العثمانية لأسباب أمنية.

إضافة إلى ما سبق، تتحدث بعض الصادر عن باب الدمن أو باب الزبل ويقع بمحاذاة باب المغاربة في الجهة الغربية من السور، وأنشئ في العهد الأيوبي، واكتشف هذا الباب حديثا عام 1990.

5--فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الأسباط-(الجزيرة نت)
باب الأسباط يسمى أيضا باب الأُسود أو باب الغور، ويقع في الحائط الشرقي للجدار (الجزيرة)
إعلان
10-فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الرحمة-(الجزيرة نت)
باب الرحمة من أضخم الأبواب وأقدمها، وهو ثنائي ويقع في الجهة الشرقية من سور المدينة (الجزيرة)
11-فلسطين- القدس - أبواب القدس- الباب الثلاثي-(الجزيرة نت)
الباب الثلاثي من أبواب القدس المغلقة ويقع في الجهة الجنوبية من سور المدينة (الجزيرة)
2- فلسطين- القدس - أبواب القدس-باب النبي داود (الجزيرة)
باب النبي داود يقع في الجهة الجنوبية من سور البلدة القديمة (الجزيرة)
3- فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الخليل-(الجزيرة نت)
باب الخليل -يسمى أيضا الباب الغربي وباب يافا- يقع في الجدار الغربي لسور القدس (الجزيرة)
9 -فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب المغاربة-(الجزيرة نت)
باب المغاربة فُتح في السور الغربي للقدس في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني ثم جرى توسيعه في العهد الأردني (الجزيرة)
إعلان
1 - فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب العامود (الجزيرة نت)
باب العامود أكثر أبواب القدس فخامة وزخارف ويقع في الجهة الغربية من السور (الجزيرة)
8--فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الجديد-(الجزيرة نت)
باب الجديد يقع في الجهة الشمالية الغربية من السور (الجزيرة)
6-فلسطين- القدس - أبواب القدس- باب الساهرة-(الجزيرة نت)
باب الساهرة يقع في الجهة الشمالية من السور (الجزيرة)