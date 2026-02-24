بالصور

أخبار|فلسطين

بالصور.. أمطار غزيرة تُغرق خيام النازحين في غزة

Children make their way through a waterlogged alley after heavy rain at a makeshift camp sheltering displaced Palestinians in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
أمطار غزيرة أغرقت خيام النازحين في قطاع غزة وضاعفت معاناة العائلات النازحة (الفرنسية)
Published On 24/2/2026

يعاني سكان قطاع غزة ظروفا صعبة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيام النازحين في مناطق عدة بالقطاع المدمر، إثر الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق.

وقالت قوات الدفاع المدني بالقطاع إن طواقمها أنقذت عائلات نازحة بعد غرق خيامها نتيجة الأمطار الغزيرة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتضرر سكان مخيم النصيرات أيضا بسبب السيول، مشيرا إلى أن الأمطار فاقمت معاناة الغزيين خلال رمضان، حيث لم تتمكّن أسر عديدة من تناول وجبة السحور بسبب إنشغالهم بإزاحة المياه التي غمرت خيامهم.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الدفاع المدني تلقت نداءات استغاثة من العديد من السكان، لكنها عجزت عن تلبية بعضها، نظرا لعدم توفر الطاقم والإمكانيات الكافية لتلبية هذا القدر الهائل من نداءات الاستغاثة.

A girl makes her way through a waterlogged street at a makeshift camp sheltering displaced Palestinians in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
الأمطار أغرقت خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
A man pumps water from an inundated street near a tent camp, where Palestinians displaced during the two-year Israeli offensive shelter, following heavy rains, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, February 24, 2026. REUTERS/Ramadan Abed
فلسطيني يحاول سحب المياه من شارع قرب أحد المخيمات في غزة بعد أمطار غزيرة شهدها القطاع اليوم الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026 (رويترز)
Palestinians, displaced during the two-year Israeli offensive, walk past a puddle next to tents following heavy rains, at a tent camp in Khan Younis in the southern Gaza Strip, February 24, 2026. REUTERS/Ramadan Abed
مياه الأمطار تغمر مخيمات النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026 (رويترز)
Displaced Palestinian children walk through a rain-soaked tent camp following heavy rainfall in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Tuesday, Feb. 24, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
أطفال نازحون يشقّون طريقهم وسط مياه الأمطار في مخيم النصيرات بقطاع غزة (أسوشيتد برس)
Young displaced Palestinians make their way through a waterlogged street after heavy rain in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
أطفال فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم عبر شارع غمرته المياه في خان يونس بعد هطول أمطار غزيرة على القطاع في 24 فبراير 2026 (الفرنسية)
A man clears a waterlogged street with a sewer-cleaning truck after heavy rain in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
جهود إزالة المياه من الطرقات متواصلة في قطاع غزة لكنّ قلة الإمكانات تعوق عمل طواقم الدفاع المدني (الفرنسية)
A bulldozer clears a waterlogged street at a makeshift camp sheltering displaced Palestinians in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
طواقم الدفاع المدني استخدمت جرافات لإزالة الطين والمياه من الشوارع (الفرنسية)
Children stand next to water containers at a makeshift camp sheltering displaced Palestinians in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
الأمطار فاقمت معاناة سكان القطاع في ظل شح المياه الصالحة للشرب (الفرنسية)
TOPSHOT - Displaced Palestinians walk through a waterlogged street after heavy rain in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 24, 2026.
شوارع خان يونس ما زالت غارقة في مياه الأمطار (الفرنسية)