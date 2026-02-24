بالصور.. أمطار غزيرة تُغرق خيام النازحين في غزة

يعاني سكان قطاع غزة ظروفا صعبة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيام النازحين في مناطق عدة بالقطاع المدمر، إثر الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق.

وقالت قوات الدفاع المدني بالقطاع إن طواقمها أنقذت عائلات نازحة بعد غرق خيامها نتيجة الأمطار الغزيرة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتضرر سكان مخيم النصيرات أيضا بسبب السيول، مشيرا إلى أن الأمطار فاقمت معاناة الغزيين خلال رمضان، حيث لم تتمكّن أسر عديدة من تناول وجبة السحور بسبب إنشغالهم بإزاحة المياه التي غمرت خيامهم.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الدفاع المدني تلقت نداءات استغاثة من العديد من السكان، لكنها عجزت عن تلبية بعضها، نظرا لعدم توفر الطاقم والإمكانيات الكافية لتلبية هذا القدر الهائل من نداءات الاستغاثة.