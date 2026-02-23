بالصور.. أعمال عنف واسعة بالمكسيك بعد مقتل زعيم أكبر عصابة في البلاد

أثار إعلان الحكومة المكسيكية مقتل "إل مينتشو"، زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد، أمس الأحد في عملية عسكرية أعمال عنف واسعة أقلقت أمن عدة مدن بالبلاد.

وأفادت وزارة الدفاع المكسيكية بتبادل إطلاق النار بين عناصر "كارتل خاليسكو للجيل الجديد" والقوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد من العصابة في موقع الحادث ببلدة تابالبا في ولاية خاليسكو غربي البلاد.

وأفاد حاكم خاليسكو بابلو ليموس نافارو بأن عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية مُنظمة أضرموا النار في حافلات، وقطعوا الطرق في المنطقة، واشتبكوا مع السلطات.

وتُعَد حواجز السيارات المشتعلة واحدة من التكتيكات شائعة الاستخدام لدى عصابات المخدرات لعرقلة العمليات العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي- أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق مدينة بويرتو فالارتا، إحدى المدن الرئيسية في ولاية خاليسكو، وهروبا كبيرا عبر مطار عاصمة الولاية.

وسارعت الإدارة الأمريكية إلى الإشادة بمقتل الرجل الذي سبق أن رصدت 15 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ويُعد نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس -المعروف بلقب "إل مينتشو"، أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في العالم، وهو زعيم عصابة خاليسكو الجديدة (CJNG)، كما يُعد أكثر قادة المخدرات نفوذا في المكسيك خلال العقد الأخير.