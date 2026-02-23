بالصور

بالصور.. أعمال عنف واسعة بالمكسيك بعد مقتل زعيم أكبر عصابة في البلاد

epa12769881 Members of the Guadalajara Fire Department work to extinguish a fire involving several vehicles in Guadalajara, Mexico, 22 February 2026. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho,” leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) and one of the most wanted drug lords in the United States, was killed during an operation involving federal forces, according to Mexican government sources cited by EFE. EPA/Francisco Guasco
رجال إطفاء في غوادالاخارا بالمكسيك يحاولون إخماد حريق اندلع في عدة مركبات بعد إضرام النار فيها من قِبل مسلحين أمس 22 فبراير/شباط 2026 (الصحافة المكسيكية)
أثار إعلان الحكومة المكسيكية مقتل "إل مينتشو"، زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد، أمس الأحد في عملية عسكرية أعمال عنف واسعة أقلقت أمن عدة مدن بالبلاد.

وأفادت وزارة الدفاع المكسيكية بتبادل إطلاق النار بين عناصر "كارتل خاليسكو للجيل الجديد" والقوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل 4 أفراد من العصابة في موقع الحادث ببلدة تابالبا في ولاية خاليسكو غربي البلاد.

وأفاد حاكم خاليسكو بابلو ليموس نافارو بأن عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية مُنظمة أضرموا النار في حافلات، وقطعوا الطرق في المنطقة، واشتبكوا مع السلطات.

وتُعَد حواجز السيارات المشتعلة واحدة من التكتيكات شائعة الاستخدام لدى عصابات المخدرات لعرقلة العمليات العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي- أعمدة دخان كثيفة تتصاعد فوق مدينة بويرتو فالارتا، إحدى المدن الرئيسية في ولاية خاليسكو، وهروبا كبيرا عبر مطار عاصمة الولاية.

وسارعت الإدارة الأمريكية إلى الإشادة بمقتل الرجل الذي سبق أن رصدت 15 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ويُعد نيميسيو روبين أوسيغويرا سيرفانتس -المعروف بلقب "إل مينتشو"، أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في العالم، وهو زعيم عصابة خاليسكو الجديدة (CJNG)، كما يُعد أكثر قادة المخدرات نفوذا في المكسيك خلال العقد الأخير.

Smoke billows from burning vehicles amid a wave of violence, with torched vehicles and gunmen blocking highways in more than half a dozen states, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," was killed, in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, February 22, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. @morelifediares via Instagram/Youtube/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY Verification: Reuters confirmed the location as Puerto Vallarta by the road layout, trees, buildings and businesses logos which matched file and satellite imagery. The shape of the mountains matched topography mapping. The date when the videos were filmed was verified by original file metadata.
دخان يتصاعد من مركبات محترقة وسط موجة عنف، حيث أغلق مسلّحون ومركبات مشتعلة الطرق السريعة في أكثر من 6 ولايات مكسيكية بعد مقتل "إل مينشو" زعيم أكبر عصابة مخدرات في البلاد يوم الأحد 22 فبراير/شباط 2026. (رويترز)
A car passes by a burned truck, allegedly set on fire by organised crime groups in response to an operation to arrest a high-priority security target, on a highway near Acatlan de Juarez, Jalisco state, Mexico on February 22, 2026.
سيارة تمر بجانب شاحنة محترقة، يُزَعم أن جماعات الجريمة المنظمة أضرمت فيها النيران على طريق سريع بالقرب من أكاتلان دي خواريز، بولاية خاليسكو، المكسيك في 22 فبراير 2026. (الفرنسية)
This aerial view shows burned cars and trucks, allegedly set on fire by organised crime groups in response to an operation to arrest a high-priority security target, on a highway near Acatlan de Juarez, Jalisco state, Mexico on February 22, 2026.
سيارات وشاحنات محترقة بعد إضرام النار فيها من قِبل جماعات الجريمة المنظمة، ردا على عملية اغتيال زعيم عصابة مخدرات بولاية خاليسكو، المكسيك أمس الأحد. (الفرنسية)
epa12770612 Members of the National Guard guard the area where the body of Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as El Mencho, leader of the Jalisco New Generation Cartel, is taken after he is killed in Mexico City, Mexico, 22 February 2026. Mexico faces an escalation of violence, with fires and roadblocks reported in at least 16 of its 32 states, following the killing of El Mencho in an operation carried out with US intelligence. EPA/Mario Guzman
قوة من الأمن المكسيكي تحرس المنطقة التي نُقل إليها جثمان "إل مينشو"، زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد،وسط أعمال عنف اندلعت بعد مقتله. (الأوروبية)
This aerial view shows a burned truck, allegedly set on fire by organised crime groups in response to an operation to arrest a high-priority security target, on a highway near Acatlan de Juarez, Jalisco state, Mexico on February 22, 2026.
السلطات المكسيكية قالت إن عصابات أغلقت الطرق بسيارات وشاحنات وحافلات مشتعلة في ولايات: ميتشواكان وأغواسكالينتس وتاماوليباس وغواناخواتو، كما أُضرمت النيران في صيدليات ومتاجر صغيرة ببعض البلدات. (الفرنسية)
National Guards patrol a sidewalk outside of the General Prosecutor's headquarters in Mexico City, Sunday, Feb. 22, 2026, after the death of the leader of the Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, known as "El Mencho." (AP Photo/Ginette Riquelme)
عناصر الحرس الوطني المكسيكي انتشروا في الطرقات للسيطرة على أعمال العنف. (أسوشيتد برس)
epa12770431 An aerial photograph shows plumes of smoke after violent reactions to the killing of Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as El Mencho, leader of the Jalisco New Generation Cartel, in Puerto Vallarta, Mexico, 22 February 2026. EPA/STR
أعمدة دخان تتصاعد بإحدى المدن المكسيكية إثر ردود الفعل العنيفة التي تشهدها المكسيك منذ أمس الأحد. (وكالة الأنباء الأوروبية)
A soldier stands guard by a charred vehicle after it was set on fire in Cointzio, Michoacán state, Mexico, Sunday, Feb. 22, 2026, after the death of the leader of the Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, known as "El Mencho." (AP Photo/Armando Solis)
جندي مكسيكي خلال حراسة أحد الشوارع وفي الصورة تظهر مركبة متفحمة بعد إضرام النار فيها في كوينتزيو، بولاية ميتشواكان، المكسيك. (أسوشيتد برس)
epa12769879 Members of the Guadalajara Fire Department work to extinguish a fire involving several vehicles in Guadalajara, Mexico, 22 February 2026. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho,” leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) and one of the most wanted drug lords in the United States, was killed during an operation involving federal forces, according to Mexican government sources cited by EFE. EPA/Francisco Guasco
عُمال إطفاء يحاولون إخماد النار في شاحنة أُحرقت خلال أعمال عنف في غوادالاخارا، المكسيك، في 22 فبراير/شباط 2026. (وكالة الأنباء الأوروبية)