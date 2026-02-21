بالصور

أخبار|فلسطين

بالصور.. 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
صلاة التراويح في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان (الأناضول)
Published On 21/2/2026

حفظ

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وكانت دائرة الأوقاف قد أعلنت أن نحو 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، على الرغم من إجراءات وقيود الاحتلال.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت محافظة القدس الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح بدخول آلاف الفلسطينيين من حاجز قلنديا، شمال المدينة، بحُجة اكتمال العدد المسموح له بالدخول، والمحدد بـ10 آلاف فلسطيني.

وشهدت مداخل القدس المحتلة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى انتشارا كثيفا لقوات الاحتلال التي أقامت الحواجز العسكرية ودققت في هويات المصلين.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة كتحديد 10 آلاف مصل أسبوعيا من الضفة الغربية يوم الجمعة فقط، مع تصاريح خاصة، وحدود عمرية (الرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، أما الأطفال فلمن هم تحت سن 12 عاما)، إضافة إلى تفتيش دقيق.

JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
أغلب المصلين بالأقصى من فلسطينيي القدس وأراضي 48 (الأناضول)
إعلان
صلاة التراويح في المسجد الأقصى - ٣ رمضان ١٤٤٧ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ (دائرة الأوقاف الإسلامية)
الاحتلال استبق رمضان بإبعاد عشرات المقدسيين عن المسجد الأقصى (الأوقاف الإسلامية)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل الأقصى ودققت في هويات بعض المصلين (الأناضول)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
اشترط الاحتلال بلوغ الرجال سن 55 عاما لدخول القدس والصلاة في الأقصى (الأناضول)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
يمنع الاحتلال الاعتكاف في المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح (الأناضول)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
من بين المبعدين عن المسجد الأقصى عدد من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية (الأناضول)
إعلان
صلاة التراويح في المسجد الأقصى - ٣ رمضان ١٤٤٧ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ (دائرة الأوقاف الإسلامية)
قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول فلسطينيي الضفة إلى القدس (الأناضول)
صلاة التراويح في المسجد الأقصى - ٣ رمضان ١٤٤٧ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ (دائرة الأوقاف الإسلامية)
أدى الرجال الصلاة في الجامع القبلي المسقوف ومحيطه (الجزيرة)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
أدت النساء صلاتهن في مصلى قبة الصخرة ومحيطه (الأناضول)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
اشترط الاحتلال بلوغ النساء سن 50 عاما لدخول القدس في أول جمعة من رمضان (الأناضول)
JERUSALEM - FEBRUARY 17: Muslims perform the first Taraweeh prayer of Ramadan in the courtyard of the Haram al-Sharif at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem on February 17, 2026. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Agency )
توافد المصلون إلى المسجد الأقصى رغم برودة الطقس نسبيا (الأناضول)