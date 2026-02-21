بالصور.. 100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وكانت دائرة الأوقاف قد أعلنت أن نحو 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، على الرغم من إجراءات وقيود الاحتلال.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت محافظة القدس الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح بدخول آلاف الفلسطينيين من حاجز قلنديا، شمال المدينة، بحُجة اكتمال العدد المسموح له بالدخول، والمحدد بـ10 آلاف فلسطيني.

وشهدت مداخل القدس المحتلة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى انتشارا كثيفا لقوات الاحتلال التي أقامت الحواجز العسكرية ودققت في هويات المصلين.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة كتحديد 10 آلاف مصل أسبوعيا من الضفة الغربية يوم الجمعة فقط، مع تصاريح خاصة، وحدود عمرية (الرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، أما الأطفال فلمن هم تحت سن 12 عاما)، إضافة إلى تفتيش دقيق.