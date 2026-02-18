بالصور.. دول عربية وإسلامية تحيي أولى ليالي رمضان

أحيت عواصم عربية وإسلامية، مساء الثلاثاء، أولى ليالي شهر رمضان المبارك، مع إعلان 10 دول بدء الصيام اليوم الأربعاء، في حين اعتمدت دول أخرى الخميس غرة الشهر الكريم بعد تعذّر رؤية الهلال.

وكانت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن والعراق ولبنان وفلسطين والسودان، قد أكدت أن الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026 هو أول أيام رمضان، في حين أعلنت دول عربية وإسلامية أخرى الخميس بداية الشهر الفضيل.

وأدى مئات آلاف المصلين في تلك الدول صلاة التراويح لأولى ليالي رمضان المبارك، في حين عمّت أجواء الاحتفال بقدوم الشهر الفضيل مختلف المناطق في العالم العربي والإسلامي.