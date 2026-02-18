بالصور

بالصور.. دول عربية وإسلامية تحيي أولى ليالي رمضان

Children celebrate the start of the holy month of Ramadan in Mosul, Iraq, February 17, 2026. REUTERS/Khalid al-Mousily TPX IMAGES OF THE DAY
أطفال يحتفلون ببدء شهر رمضان المبارك في الموصل بالعراق (رويترز)
Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 15:22 (توقيت مكة)

أحيت عواصم عربية وإسلامية، مساء الثلاثاء، أولى ليالي شهر رمضان المبارك، مع إعلان 10 دول بدء الصيام اليوم الأربعاء، في حين اعتمدت دول أخرى الخميس غرة الشهر الكريم بعد تعذّر رؤية الهلال.

وكانت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن والعراق ولبنان وفلسطين والسودان، قد أكدت أن الأربعاء 18 فبراير/شباط 2026 هو أول أيام رمضان، في حين أعلنت دول عربية وإسلامية أخرى الخميس بداية الشهر الفضيل.

وأدى مئات آلاف المصلين في تلك الدول صلاة التراويح لأولى ليالي رمضان المبارك، في حين عمّت أجواء الاحتفال بقدوم الشهر الفضيل مختلف المناطق في العالم العربي والإسلامي.

آلاف المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك (وكالة الأناضول)
epa12752298 Palestinians attend Taraweeh prayer in the al-Kinz mosque on the first night of the holy month of Ramadan in Gaza City, 17 February 2026. Muslims observe Ramadan by fasting from sunrise to sunset, and the month, ninth in the Islamic calendar, is believed to commemorate the revelation of the first verses of the Koran during its last ten nights. EPA/MOHAMMED SABER
فلسطينيون في غزة يؤدون صلاة التراويح في مسجد الكنز المدمّر في الليلة الأولى من شهر رمضان (الألمانية)
DAMASCUS, SYRIA - FEBRUARY 17: Shoppers visit Meydan Market for Ramadan shopping as markets grow busy ahead of the holy month in Damascus, Syria, on February 17, 2026. ( Hişam Hac Ömer - Anadolu Agency )
طفل سوري يحتفي بشهر رمضان، وفي الخلفية زينة شهر رمضان تضيء شوارع دمشق (الأناضول)
أطفال يحملون فوانيس رمضان أثناء سيرهم في الموصل للاحتفال ببداية شهر رمضان المبارك (الأناضول)
A woman shops for decorations in preparation for the upcoming Muslim holy month of Ramadan at a store in Beirut, Lebanon, Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein)
امرأة تتسوق لشراء زينة رمضان في أحد متاجر بيروت بلبنان (أسوشيتد برس)
DOHA, QATAR - FEBRUARY 17: Decorative lights illuminate streets and parks as part of Ramadan preparations in Doha, Qatar, on February 17, 2026. ( Yousef Masoud - Anadolu Agency )
أضواء وزينة رمضانية تكتسي بها شوارع الدوحة، في حين يبرز مدفع رمضان التقليدي في المشهد، ويظهر خلفه مبنى المتحف الإسلامي (الأناضول)
مصلون يؤدون صلاة التراويح الأولى في رمضان بمسجد محمد الأمين في بيروت، لبنان (الأناضول)
مصلون يؤدون صلاة تراويح الليلة الأولى من رمضان في مسجد بالسليمانية في العراق (الأناضول)