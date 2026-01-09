بالصور

منوعات|القدس

بالصور.. جمال القدس في أزقتها

زقاق في حارة السعدية بالقدس (الجزيرة)
Published On 9/1/2026
|
آخر تحديث: 14:53 (توقيت مكة)

تتمتع البلدة القديمة من مدينة القدس بجمال طبيعي قل نظيره، ويضفي فصل الشتاء جمالا خاصا على مبانيها من منازل وأسواق بنيت بحجارة طبيعية.

ومن أبرز معالم القدس القديمة أسواقها ومنازلها، التي تمثل جزءا أصيلا من هويتها، وتمتاز ببهاء قبابها وبديع مناظرها.

وتبلغ مساحة البلدة القديمة نحو 900 دونم (الدونم ألف متر)، أي ما نسبته 0.71% من المساحة الكلية للمدينة بشقيها الغربي المحتل عام 1948، والشرقي المحتل عام 1967.

أدرجت منظمة اليونسكو عام 1981 القدس القديمة وأسوارها إلى قائمة التراث العالمي بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، ثم أُدرجت عام 1982 إلى قائمة التراث المهدد نظرا للتهديدات الجدية على مستوى صون الموقع والوضع السياسي.

فيما يلي نترككم في جولة مصورة لمعالم من طريق باب حطة وحارة السعدية في البلدة:

الاحتلال غيّر كثيرا من معالم البلدة القديمة بما في ذلك أسماء شوارعها (الجزيرة)
الحجر الطبيعي أساس البناء في المدينة منذ القدم ويُستخدم في الأسوار والأبنية (الجزيرة)
حارات القدس القديمة وشوارعها مليئة بالأدراج أو العقبات التي أُنشئ الكثير منها خلال الفترة الأيوبية (الجزيرة)
حجر القدس يتميز بألوانه المتعددة: وردي، رملي، ذهبي، أبيض (الجزيرة)
أزقة القدس بمثابة شرايين تربط بين حاراتها وأسواقها (الجزيرة)
حجارة مباني البلدة القديمة في القدس هي حجارة جيرية طبيعية تُستخرج محليا (الجزيرة)
الاحتلال لا يسمح بترميم المباني القديمة في القدس (الجزيرة)
متاجر القدس القديمة تعاني من الركود بسبب إجراءات الاحتلال (الجزيرة)
كثير من مباني القدس القديمة بحاجة إلى ترميم وصيانة (الجزيرة)
لا تتوفر معطيات فلسطينية حول عدد المقدسيين في البلدة القديمة (الجزيرة)
القدس القديمة تعاني من هجرة سكانها لانعدام السكن (الجزيرة)
الأزواج الشابة تضطر للبحث عن مسكن خارج القدس القديمة حيث يمنع البناء (الجزيرة)