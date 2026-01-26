بالصور

أخبار|إسرائيل

بالصور.. هذا ما خلفه الاقتحام الإسرائيلي شمالي القدس

القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
عملية الاحتلال خلفت دمارا كبيرا على امتداد الجدار الفاصل بين مطار قلنديا داخل الجدار وحي كفر عقب خارجه (الجزيرة)
Published On 26/1/2026
|
آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)

حفظ

بعد اقتحام واسع استمر نحو ست ساعات، بمشاركة عشرات الآليات العسكرية ومعدات تجريف، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وتخلل العملية الإسرائيلية هدم مبان ومنشآت وتدمير كبير للمتاجر والممتلكات الفلسطينية، بذريعة البناء من دون ترخيص ولتوسيع مسارات أمنية بمحاذاة الجدار الفاصل.

وجاء الاقتحام في وقت ذروة ذهاب الطلبة إلى مدارسهم، وهو ما أثار حالة من الهلع والارتباك في صفوف الأهالي، ودفع المؤسسات التعليمية إلى تعليق الدوام حفاظا على سلامة الأطفال.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي اتجاه السكان خلال العملية، وعرقلت عمل الطواقم الصحفية.

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، القدس، الجزيرة
قوات الاحتلال عرقلت عمل الصحفيين خلال تغطية الاقتحام (الجزيرة)
إعلان
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
فلسطينيون يبحثون عن ما يصلح من مقتنيات تحت أنقاض مقهى مدمر (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
التدمير طال متاجر بين البنايات السكنية بمحاذاة مطار قلنديا (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
منشآت تجارية تم تدميرها في كفر عقب (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
سلطات الاحتلال تسوق ذرائع أمنية في عملياتهاضد المدنيين (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
خلال العملية فرضت قوات الاحتلال طوقا حول المنطقة المستهدفة (الجزيرة)
إعلان
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
رافق عمليات التدمير تحرير مخالفات لعدد كبير من مركبات الفلسطينيين (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
قوات الاحتلال اقتحمت عددا من العمارات السكنية وأخْلت بعضها قسرا (الجزيرة)
القدس-حي كفر عقب- دمار وخراب من آثار العملية الإسرائيلية في كفر عقب وقلنديا - 26 يناير 2026- الجزيرة
سلطات الاحتلال أعلنت أن هدف عمليتها تعزيز السيطرة على امتداد الجدار الفاصل بين مطار قلنديا وحي كفر عقب (الجزيرة)
القدس- قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمال القدس - 26 يناير 2026 - الجزيرة
قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي خلال الاقتحام (الجزيرة)