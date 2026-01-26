بالصور.. هذا ما خلفه الاقتحام الإسرائيلي شمالي القدس

بعد اقتحام واسع استمر نحو ست ساعات، بمشاركة عشرات الآليات العسكرية ومعدات تجريف، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وتخلل العملية الإسرائيلية هدم مبان ومنشآت وتدمير كبير للمتاجر والممتلكات الفلسطينية، بذريعة البناء من دون ترخيص ولتوسيع مسارات أمنية بمحاذاة الجدار الفاصل.

وجاء الاقتحام في وقت ذروة ذهاب الطلبة إلى مدارسهم، وهو ما أثار حالة من الهلع والارتباك في صفوف الأهالي، ودفع المؤسسات التعليمية إلى تعليق الدوام حفاظا على سلامة الأطفال.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي اتجاه السكان خلال العملية، وعرقلت عمل الطواقم الصحفية.