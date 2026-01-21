بالصور

ثقافة|تركيا

"الرحلة 620": حوار ملون بين معمار المغرب وذاكرة الأناضول

افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة. ( Beyzanur Tonbaktepe - وكالة الأناضول )
الفنانة المغربية جميلة قر بجوار إحدى لوحات معرضها الفني (الأناضول)
Published On 21/1/2026
|
آخر تحديث: 13:04 (توقيت مكة)

حفظ

افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا.

ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين.

وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة.

افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة. ( Beyzanur Tonbaktepe - وكالة الأناضول )
افتتاح المعرض شهد حضور النائبة في البرلمان التركي عن ولاية أسكي شهير جاله سوللو، ورئيس بلدية منطقة أودونبازاري كاظم قورت، إلى جانب عدد من الفنانين ومحبي الفن (الأناضول)
إعلان
افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة.
المعرض يحمل عنوان "الرحلة 620" وعقد بولاية أسكي شهير غربي تركيا (الأناضول)
افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة. ( Beyzanur Tonbaktepe - وكالة الأناضول )
المعرض يضم أعمالا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري (الأناضول)
افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة.
المعرض يجسّد مفاهيم المكان والذاكرة والهوية الثقافية (الأناضول)
افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة. ( Beyzanur Tonbaktepe - وكالة الأناضول )
جميلة قر تعتمد بشكل أساسي على ألوان الأكريليك (الأناضول)
افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، السبت، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا. ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين. وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة.
أعمال الفنانة المغربية جميل قر تدعو المتلقي إلى قراءة بصرية متعددة الطبقات (الأناضول)
إعلان