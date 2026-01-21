"الرحلة 620": حوار ملون بين معمار المغرب وذاكرة الأناضول

افتتحت الفنانة المغربية جميلة قر، أول معرض فني فردي لها بعنوان "الرحلة 620" في غاليري أودا للفنون بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا.

ويضم المعرض أعمالًا فنية تعتمد الأسلوب التعبيري، وتتناول رحلة حياة الفنانة الممتدة من المغرب إلى تركيا، وما نسجته من روابط إنسانية وثقافية بين فضاءين مختلفين.

وفي كلمة لها خلال افتتاح المعرض، أوضحت قر أن عنوان "الرحلة 620" مستوحى من رقم الرحلة الجوية التي استقلّتها عند قدومها الأول إلى تركيا، مشيرة إلى أن الفن شكّل رفيقًا لها منذ سن مبكرة.