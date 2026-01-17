بالصور

دين|فلسطين

بالصور.. قبة الصخرة بالمسجد الأقصى من الداخل

خلال ترميم أسقف الصخرة اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من القائمين على عملية الترميم بينهم رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق
قبة الصخرة من الداخل والخارج تحفة فنية (الجزيرة)
Published On 17/1/2026
|
آخر تحديث: 20:08 (توقيت مكة)

حفظ

تعلو قبة الصخرة المكان الذي عرج منه النبي محمد ﷺ نحو السماء، وهناك التقى بالأنبياء السابقين، قبالة الجامع القبلي من الجهة الشمالية للمسجد الأقصى.

وتخضع القبة لعمليات ترميم مستمرة، لكنّ أعمال الترميم تتوقف عادة خلال شهر رمضان المبارك حيث تُزال معدات الترميم ويُهيأ المكان لاستقبال النساء.

الجزيرة نت تصحبكم في جولة مصورة نادرة لمشاهدة زخارف القبة من الداخل حيث الكتابات والخطوط والرسومات المزخرفة والمذهبة بأنامل أمهر الحرفيين.

أغلب المواد الخام المستخدمة في ترميم قبة الصخرة من القدس-
قبة الصخرة تقع قبالة الجامع القبلي من بالمسجد الأقصى (الجزيرة)
إعلان
- ترميم قبة الصخرة المكونة من الفسيفساء وإعادة حبات الفسيفساء المفقودة
تتكون قبة الصخرة من فسيفساء يتم ترميمها كلما تعرضت للضرر (الجزيرة)
قبة الصخرة بعد الترميم
يعود بناء القبة بشكلها الحالي إلى العقد السابع للهجرة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (الجزيرة)
تدخل الاحتلال مؤخرا لمنع ترميم الأسقف داخل مبنى قبة الصخرة
في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، زُينت القبة بالزخرفة القيشانية (الجزيرة)
قبة الصخرة - أزيلت معدات الترميم خلال شهر رمضان الماضي لتظهر القبة بشكلها النهائي
مبنى قبة الصخرة يضم 56 نافذة من الزجاج الملون والمزخرف (الجزيرة)
قبة الصخرة - شارك في الترميم 20 فنيا من لجنة إعمار المسجد الأقصى
تعلو القبة صخرة يقال إن النبي عرج من فوقها إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج (الجزيرة)
إعلان
1-قبة الصخرة في حلة جديدة
حظيت قبة الصخرة باهتمام ولاة المسلمين في مختلف العصور (الجزيرة)
استغرقت عملية ترميم قبة الصخرة ثمانية أعوام
يخصص مصلى قبة الصخرة للنساء في شهر رمضان وأيام الجمعة (الجزيرة)
أعمال ترميم قبة الصخرة
يتم ترميم القبة من قبل حرفيين وبمواد نادرة وثمينة من بينها الورق المذهب (الجزيرة)
تيار الصهيوينة الدينية واليمين المترطف يدفع لبناء الهيكل المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة
اختُلف حول تاريخ الانتهاء من بناء القبة والأرجح أنه عام 72 من الهجرة (الجزيرة)