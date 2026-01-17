بالصور.. قبة الصخرة بالمسجد الأقصى من الداخل

تعلو قبة الصخرة المكان الذي عرج منه النبي محمد ﷺ نحو السماء، وهناك التقى بالأنبياء السابقين، قبالة الجامع القبلي من الجهة الشمالية للمسجد الأقصى.

وتخضع القبة لعمليات ترميم مستمرة، لكنّ أعمال الترميم تتوقف عادة خلال شهر رمضان المبارك حيث تُزال معدات الترميم ويُهيأ المكان لاستقبال النساء.

الجزيرة نت تصحبكم في جولة مصورة نادرة لمشاهدة زخارف القبة من الداخل حيث الكتابات والخطوط والرسومات المزخرفة والمذهبة بأنامل أمهر الحرفيين.