بالصور.. مركز الحضارة الإسلامية في طشقند

طشقند- احتضنت العاصمة الأوزبكية طشقند على مدى يومين المنتدى الدولي للخبراء بعنوان: "تراث الماضي العظيم هو أساس المستقبل المستنير" بقاعة مؤتمرات مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، بمشاركة أعضاء مجلس الخبراء الدولي التابع للمركز.

ومثّل المنتدى فرصة لأكثر من 200 باحث وخبير من نحو 20 دولة للاطلاع على ما يحويه مركز الحضارة الإسلامية من معارض وأقسام، قبل افتتاحه رسميا في وقت لاحق من هذه السنة.