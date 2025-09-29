بالصور

بالصور.. مركز الحضارة الإسلامية في طشقند

كان المنتدى فرصة للمشاركين للاطلاع على مقتنيات المتحف قبل افتتاحه رسميا
المنتدى كان فرصة للمشاركين للاطلاع على مقتنيات المتحف قبل افتتاحه رسميا (الجزيرة)

عبد الرزاق المرابط

Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 09:09 (توقيت مكة)

طشقند- احتضنت العاصمة الأوزبكية طشقند على مدى يومين المنتدى الدولي للخبراء بعنوان: "تراث الماضي العظيم هو أساس المستقبل المستنير" بقاعة مؤتمرات مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، بمشاركة أعضاء مجلس الخبراء الدولي التابع للمركز.

ومثّل المنتدى فرصة لأكثر من 200 باحث وخبير من نحو 20 دولة للاطلاع على ما يحويه مركز الحضارة الإسلامية من معارض وأقسام، قبل افتتاحه رسميا في وقت لاحق من هذه السنة.

للمركز 4 بوابات يبلغ ارتفاعها 34 مترا وقبة مركزية ترتفع 65 مترا (الجزيرة)
غير بعيد عن المركز يقع مجمع الإمام البخاري ويحوي مسجدا ومدارس دينية (الجزيرة)
مركز الحضارة الإسلامية شيد على مساحة واسعة تقدر بـ10 هكتارات (الجزيرة)
المركز جمع نسخا نادرة من المخطوطات والأواني التاريخية (الجزيرة)
تم استخدام تقنيات حديثة لعرض ماضي أوزباكستان الثري (الجزيرة)
هندسة المركز المعمارية تعكس أسلوب المعالم الأثرية التي تعود إلى العصور الوسطى (الجزيرة)
المتحف يحتوي على جناح خاص بحضارات ما قبل الإسلام، وعصر النهضة الشرقي الأول والثاني (الجزيرة)
مخطوطات وآلات موسيقية قديمة (الجزيرة)