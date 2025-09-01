بالصور

أخبار|فلسطين

11 شهيدا من صحفيي الجزيرة في حرب إسرائيل على رواة الحقيقة

إسرائيل تستهدف الصحفيين والمصورين في قطاع غزة لمنع توثيق جرائمها (الأناضول)
Published On 1/9/2025
|
آخر تحديث: 16:38 (توقيت مكة)

تشن إسرائيل حربا ممنهجة -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- ضد الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، وقد راح ضحيتها 247 صحفيا شهيدا. وتسعى سلطات الاحتلال إلى فرض الحصار الإعلامي والتعتيم على ما يجري من مجازر بالقطاع الفلسطيني المنكوب.

ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر مراسلي قناة الجزيرة، إذ استشهد بغارات إسرائيلية مباشرة 11 مراسلا ومصورا في القطاع دأبوا على تأدية عملهم الصحفي رغم الإبادة والتجويع والتهجير، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية مباشرة.

وشهداء الجزيرة من الصحفيين هم: أنس الشريف، محمد قريقع، محمد نوفل، إبراهيم الظاهر، حسام شبات، أحمد اللوح، إسماعيل الغول، رامي الريفي، مصطفى ثريا، حمزة الدحدوح، سامر أبو دقة.

وقد أصابت غارات جيش الاحتلال مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، والصحفي إسماعيل أبو عمر، والمصور أحمد مطر، والمصور فادي الوحيدي.

وحسب حملة دولية تقام اليوم الاثنين فإنه "بهذا المعدل لقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبقى -قريبا- أحد لتغطية أخبار غزة ويُعلمنا بما يجري فيها" وفق مؤسسة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة أفاز (Avaaz) اللتين نظمتا الحملة تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين بقطاع غزة وإدانة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.

أنس الشريف المصدر: حسابه عبر منصة الفيسبوك
أنس الشريف استشهد مساء العاشر من أغسطس/آب الماضي إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وفي وصيته، قال إنه بذل كل شيء لقول الحقيقة (الجزيرة)
محمد قريقع
محمد قريقع استشهد مع زميله أنس الشريف، وبقي لآخر ساعة من حياته يتحدث في نشرات الجزيرة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان غزة جراء الإبادة الإسرائيلية (الجزيرة)
المصور الصحفي إبراهيم ظاهر -خبرني - khaberni
إبراهيم ظاهر مصور صحفي استشهد برفقة زميليه أنس الشريف ومحمد قريقع ووثق بعدسته جرائم الاحتلال من قصف وتجويع وقتل أطفال ونساء (مواقع التواصل)
محمد-نوفل-١
محمد نوفل صحفي مصور استشهد بالغارة التي استهدفت خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء مع زملائه أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم الظاهر وكان قد صوّر تقارير توثق الإبادة الجماعية في غزة (الجزيرة)
حسام شبات
حسام شبات مراسل قناة الجزيرة مباشر استشهد في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستخدم الصحفي الأميركي جيفري سانت كلير تقاريره الميدانية الحية ضمن "يوميات غزة" التي نشرها (الجزيرة)
أحمد اللوح
أحمد اللوح مصور الجزيرة استشهد في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع المدني بمخيم النصيرات وكان قد تعرض لإصابات سابقة جراء غارات نفذها طيران جيش الاحتلال (الجزيرة)
اسماعيل-الغول
إسماعيل الغول استشهد في 31 يوليو/تموز 2024 بعد تغطية مباشرة من مخيم الشاطئ تناولت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية حيث استهدف صاروخ موجه السيارة التي تقله مع زميله رامي الريفي (الجزيرة)
رامي الريفي
رامي الريفي صحفي مصور استشهد برفقة إسماعيل الغول وأسهم في تغطية حرب غزة ضمن الطاقم التقني لقناة الجزيرة موثقا بعدسته مشاهد القصف والحصار والدمار (مواقع التواصل)
حمزة وائل الدحدوح @akkilaheba عبر منصة إكس
حمزة الدحدوح صحفي مصور استشهد في 7 يناير/كانون الثاني 2024 وهو الابن الأكبر للزميل وائل الدحدوح. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد عددا من أفراد أسرته في قصف استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات (الجزيرة)
الصحفي-مصطفى ثريا
مصطفى ثريا مصور صحفي استشهد برفقة زميله حمزة الدحدوح، ووثقت صوره جرائم الاحتلال جنوب قطاع غزة لا سيما أنه عمل ضمن مهمة صحفية قرب منطقة المواصي (الجزيرة)
سامر أبو دقة
سامر أبو دقة مصور صحفي وفني مونتاج في قناة الجزيرة التي التحق بها منذ عام 2004، وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 استشهد أثناء تغطيته قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة فرحانة في خان يونس (الجزيرة)