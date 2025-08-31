كندا: يوم التراث الإسلامي في كالغاري يعزز التواصل ويسلط الضوء على فلسطين

كالغاري- في أجواء تعكس التنوع الثقافي والترابط والتآخي الإسلامي، احتضنت مدينة كالغاري فعالية يوم التراث الإسلامي، والتي أقيمت في حديقة كاوبويز وسط المدينة، وسط أجواء مبهجة وودية ومفعمة بالفرح، جسدت روح الوحدة المجتمعية.

وشهد المهرجان الذي امتدت فعالياته من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساءً، إقبالا كبيرا من العائلات العربية والإسلامية ومختلف الثقافات الأخرى، الذين توافدوا للاستمتاع بيوم مليء بالفرح ومجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية.

تعزيز التواصل ونشر الوعي

وافتتح المهرجان بكلمة ترحيبية من رئيس مؤسسة "إيكنا" المنظمة والراعية للمهرجان، الذي أكد على أهمية الفعالية في تعزيز التواصل الثقافي بين الجاليات الإسلامية المختلفة، وبناء جسور مع المجتمع المحلي من خلال فعاليات تجمع بين المرح والتعليم.

وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والنواب ونخبة من الشخصيات السياسية والمجتمعية ورجال الدين، إلى جانب مشاركة شرطة مدينة كالغاري، التي رحبت على لسان نائب رئيسها "كوري دايلي"، بالمشاركة في فعالية يوم التراث الإسلامي وأكدت على أهمية الحفاظ على تنوع المجتمع وثقافاته ووحدته وسلامته.

بدوره، أكد مفتي المسلمين في مقاطعة ألبرتا الشيخ جمال حمود، خلال كلمته أمام زوار المهرجان، على أهمية تعريف المجتمع بالإسلام، مستشهدا بحديث نبوي: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به"، مشيرا إلى أن العالم أصبح قرية واحدة تتطلب من الجميع التعاطف مع أي إنسان يعاني في أي مكان بالعالم، وهذا ما يحث عليه الدين الإسلامي.

وشدد حمود، على ضرورة تكرار مثل هذه الفعاليات لنشر الوعي بالإسلام وتراثه، قائلا: "نحتفل اليوم، لكننا لا ننسى غزة وفلسطين ومن يموتون جوعا، ونفرح بتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ونتمنى رؤيتها حرة قريبا".

ترفيه وتنوع ثقافي

وتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة مثل عروض موسيقية وأناشيد خاصة للأطفال ومسابقات وجوائز، ومنطقة مخصصة للأطفال تضم أنشطة ممتعة مثل القلاع النطاطة، وألعاب تفاعلية أخرى تبقي الصغار في أجواء حماسية طيلة فترة الزيارة، إلى جانب عروض الخيل والرماية وكرة السلة.

وشارك في الفعالية مؤسسات تمثل دول عربية وإسلامية مختلفة، حيث قدمت كل مؤسسة عروضا من الأزياء والمأكولات والمجسمات واللوحات، تعكس الموروث الثقافي والشعبي لدولتها، إلى جانب تخصيص منطقة للأطعمة، قدمت فيها أكشاك وشاحنات الطعام مأكولات متعددة الأذواق من المطابخ العربية والإسلامية.

الترويج للمنتجات وأنشطة المراكز

تجولت "الجزيرة نت" في أروقة مهرجان يوم التراث الإسلامي، والتقت السيدة نرمين العشي وابنتها، رائدة أعمال ناشئة من أصول فلسطينية، تشاركان بمنتجات مصنوعة يدويا من غزة وملابس مخصصة للمحجبات، وتقول: "مشاركتنا في المهرجان تهدف إلى الترويج لمنتجات ابنتي والتعريف بها، إذ تطمح للانتقال من البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى افتتاح متجر دائم، لتتمكن من تمويل دراستها الجامعية".

وأضافت نرمين لـ"الجزيرة نت" أن الهدف الثاني هو دعم التراث الفلسطيني من خلال تسويق منتجات شعبية مثل الملابس والشالات والمجسمات، التي تأتي من عائلات فلسطينية نزحت إلى مصر بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتابعت: "نسعى لبيع هذه المنتجات في كندا لدعم هذه العائلات وتوفير مصدر دخل لهم في ظل ظروف الغربة الصعبة".

من جهته، أعرب إبراهيم جاد العون، منسق جمعية المسلمين في كندا (ماك) فرع كالغاري، من أصول لبنانية، عن فخره بالمشاركة في مهرجان يوم التراث الإسلامي، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز الطابع الإسلامي في المدينة، وقال: "نسعى من خلال مشاركتنا إلى الترويج لمدارسنا ومراكزنا الإسلامية والمساجد، التي تقدم أنشطة رياضية وثقافية ودينية متنوعة للأطفال والشباب والكبار والمتقاعدين".

وأوضح العون في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن هناك طلبا متزايدا على المدارس الإسلامية في كالغاري، خاصة للأطفال، نظرا لأن البيئة العامة في المدينة قد لا تكون مناسبة دائمًا للمسلمين، ويضيف "نسعى لتوفير بيئة محافظة من خلال خدمات تربوية وتعليمية تدعم الجالية المسلمة، وتحافظ على عاداتها وتقاليدها وثقافتها الإسلامية، وتعزز التواصل وبناء الصداقات في بيئة إيجابية".

واختتم المهرجان بتوزيع جوائز رمزية للأطفال المشاركين، ووجه المنظمون الشكر لجميع الجهات المشاركة والزائرين من مختلف الثقافات، داعين إلى متابعة فعالياتهم القادمة، ومؤكدين أن يوم التراث الإسلامي سيبقى حدثا سنويا يعزز التواصل المجتمعي ويتطلع إليه سكان مدينة كالغاري.