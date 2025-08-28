بالصور

تاريخ|القدس

بالصور.. نسخ قرآنية نادرة أُهديت للمسجد الأقصى عبر العصور

مصاحف ومخطوطات موجودة بالمتحف الاسلامي المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
يحتفظ المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى بنحو 600 نسخة نادرة من القرآن الكريم (الجزيرة)

يضم المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك مجموعة فريدة من المصاحف التاريخية التي أُهديت للمسجد على امتداد العصور الإسلامية المتعاقبة، بدءا من العصرين الأموي والعباسي، مرورا بالفاطمي والأيوبي والمملوكي، وصولا إلى العهد العثماني.

وقد جاءت هذه النسخ الفريدة من المصاحف هدايا من خلفاء وسلاطين وأمراء وعلماء وشخصيات إسلامية بارزة، وأُوقفت على المسجد الأقصى المبارك.

وتتنوع هذه المصاحف في خطوطها وزخارفها وأحجامها، إذ كُتبت بخطوط الكوفي والمغربي والنسخ والثلث والفارسي.

ويحتفظ المتحف الإسلامي بنحو 600 نسخة نادرة من القرآن الكريم، من أبرزها "ربعة" السلطان سليمان القانوني، و"ربعة" السلطان العثماني بايزيد، إضافة إلى مصحف ضخم الحجم يعود للسلطان المملوكي برسباي، وآخر منسوخ بخط اليد يُعتقد أنه لحفيد من نسل النبي محمد ﷺ.

ومن بين النسخ المميزة أيضا مصحف مكتوب بالخط الكوفي يعود إلى القرن الثامن أو التاسع الميلادي، و"الربعة المغربية" المؤلفة من 30 جزءا، والتي أوقفها سلطان المغرب أبو الحسن المريني في مطلع القرن الـ13، وهي النسخة الوحيدة الباقية من 3 نسخ أهداها إلى الحرم المكي في مكة والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى في القدس.

كما يضم المتحف مصحفا كبيرا يبلغ طوله مترا واحدا وعرضه 90 سنتيمترا، ويعود إلى القرن الـ14 الميلادي.

أجراء من المصحف الشريف مكتوبه بتخط المغربي يعود للقرن الثالث عشر الميلادي المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
أجراء من المصحف الشريف مكتوبة بالخط المغربي ويعود للقرن الـ13 الميلادي وهو موقوف على المسجد الأقصى المبارك (الجزيرة)
مصحف كوفي بالقرن التاسع الميلادي المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
نسخة نادرة من المصحف الكوفي من القرن التاسع الميلادي خُطت بيد أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في آخر المخطوط (الجزيرة)
مصحف مخطوط باليد ويعود للفتره المملوكيه المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
نسخة من المصحف بخط اليد تعود للفترة المملوكية أوقفها السلطان الأشرف سيف الدين برسباي وقد أُحضرت إلى المسجد الأقصى سنة 1432 وتعتبر أكبر المصاحف بالمتحف الإسلامي وهي بطول 107 سم وعرض 90 سم (الجزيرة)
أجزاء من ربعه كامله أوقفها السلطان مراد بن سليم ، المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
أجزاء من ربعة كاملة أوقفها السلطان مراد بن سليم مخطوطة بخطي النسخ والريحاني ومحفوظة داخل صندوق خشبي مزخرف بأحاديث نبوية كتبت بخط الثلث المذهب وبأحجام مختلفة تعود للفترة العثمانية (الجزيرة)
مصحف ايراني يعود للعام 1519 خط بيد الخطاط الايراني درويش حسين بن حاجي المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
نسخة من المصحف تعود للعام 1519 خُطت بيد الخطاط الإيراني درويش حسين بن حاجي وهو موقوف على قبة الصخرة المشرفة (الجزيرة)
أجراء من المصحف الشريف مكتوبه بتخط المغربي اليمين يعود للقرن السادس عشر الميلادي المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
أجزاء من المصحف الشريف مكتوبة بالخط المغربي وتعود للقرن الـ16 الميلادي (الجزيرة)
مصحف عثماني يعود للعام 1871 خط بيد الخطاط التركي عثمان بن حسين المتحف الإسلامي، المسجد الأقصى
مصحف عثماني يعود للعام 1871 خُط بيد الخطاط التركي عثمان بن حسين وأوقفه ناظر الحربية بالدولة العثمانية أنور باشا عام 1916 ميلادي (الجزيرة)
صورة من نسخة "الربعة المغربية" التي أوقفها سلطان المغرب أبو الحسن المريني في مطلع القرن الـ13 (الجزيرة)