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ثقافة|القدس

بالصور.. لماذا سميت كنيسة الجثمانية بالقدس بكنيسة كل الأمم؟

فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(وهي كنيسة جميلة في وادي قدرون، عند ملتقي الطرق بين القدس والطور وسلوان؛ بنيت فوق صخرة الآلام )
كنيسة الجثمانية تقع خارج سور القدس التاريخي في أسفل منحدر جبل الزيتون، وبنيت فوق صخرة الآلام وفقا للمعتقد المسيحي (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
2/8/2025-|آخر تحديث: 09:38 (توقيت مكة)

تقع كنيسة الجثمانية، المعروفة أيضا باسم "كنيسة كل الأمم"، عند سفح جبل الزيتون في وادي قدرون، بالقدس المحتلة، وتطل مباشرة على سور البلدة القديمة ومقبرة باب الرحمة والمسجد الأقصى.

بُنيت الكنيسة فوق صخرة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح عليه السلام صلى وبكى عليها قبيل اعتقاله، ويعود أصلها إلى سنة 389 ميلادية، لكنها تعرضت للتدمير مرات عدة، أبرزها على يد الفرس عام 614م، ثم أعاد الصليبيون بناءها في القرن الثاني عشر.

أما البناء الحالي، فقد شُيد بين عامي 1919 و1924 على يد المهندس الإيطالي أنطونيو بارلوزي، بتمويل من 16 دولة، وهو ما منحها اسمها الرمزي "كنيسة كل الأمم".

تتميز الكنيسة بتصميمها المعماري المتقن، وبواجهتها المزينة بالفسيفساء، وتضم حديقة الكنيسة 8 شجرات زيتون معمّرات، يُعتقد أنها تعود للعصر الروماني.

فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(صخرة الخيانة )
تقع الصخرة المركزية أمام المذبح في وسط الكنيسة، وهي أبرز معالمها، إذ يُعتقد وفقا للتقاليد المسيحية أن المسيح صلى عليها صلاته الأخيرة قبل اعتقاله (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(لوحة من الفسيفساء على جدار يمين المذبح)
لوحة من الفسيفساء على يمين ما يعرف بالمذبح وما يعرف أيضا بصخرة الخيانة والتي تصور مشاهد من خيانة يهوذا ومشهد القبض على يسوع حسب المعتقد المسيحي (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( ويعود تاريخ هذه الكنيسة إلى سنة 389 للميلاد)
يعود تاريخ الكنيسة الجثمانية إلى سنة 389 للميلاد، وقد أعيد بناؤها عام 1924م، وساهمت 16 دولة بتمويل بنائها، لذلك سميت باسم "كنيسة كل الأمم" (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( الفسيفساء اعلى سقف الكنيسة)
دُمجت في الزخارف التي تزين سقف الكنيسة شعارات يظهر كل منها في قبة صغيرة منفصلة، بالإضافة إلى الفسيفساء التي تزين الجدران الداخلية للكنيسة (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( مجموعة من الفسيفساء التي تزين أرضية الكنيسة وتعكس فنون العصر البيزنطي)
مجموعة من الفسيفساء التي تزين أرضية الكنيسة وتعكس فنون العصر البيزنطي، وتعتبر جزءا مهما من التراث الديني والتاريخي للكنيسة (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(المدخل الشمالي للكنيسة وكتب على مدخلها حديقة الجثمانية بالاحرف اللاتينية هي لغة إيطالية قديمة )
المدخل الشمالي للكنيسة، وقد كتب على واجهته "حديقة الجثمانية" بالأحرف اللاتينية، وهي لغة إيطالية قديمة (الجزيرة)
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‎فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( الكنيسة مدعمة بصف من الأعمدة في أعلاها لوحات فسيفسائية جميلة )
‎أكثر ما يميز الكنيسة سقفها المقبّب والمدعوم بصف من الأعمدة في أعلاها لوحات فسيفسائية جميلة (الجزيرة)
‎فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(اشجار زيتون بستان الجثمانية )
‎تعد أشجار الزيتون الموجودة في بستان الجثمانية من أقدم الأشجار في العالم، حيث يقدر باحثون من مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي عمر تلك الأشجار بـ900 سنة (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( تعد كنيسة جميع الأمم اليوم ملتقى روحيا حيويا للطائفة المسيحية من جميع أنحاء العالم)
تعد كنيسة جميع الأمم اليوم ملتقى روحيا حيويا للطائفة المسيحية من جميع أنحاء العالم، وتكتسب أهمية خاصة خلال أسبوع الآلام، حيث تجذب حشودا من الحجاج والسياح (الجزيرة)
فلسطين - القدس - وادي قدرون - الكنيسة الجثمانية - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -(المدخل الشرقي والرئيسي لمبنى الكنيسة )
المدخل الشرقي (الرئيسي) لمبنى الكنيسة والذي يطل مباشرة على سور البلدة القديمة ومقبرة باب الرحمة والمسجد الأقصى (الجزيرة)