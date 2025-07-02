تركيا تحاصر حرائق الغابات ومخاوف من اشتداد الرياح

واصل رجال الدفاع المدني بتركيا جهودهم لصد الحرائق المندلعة في إقليم هاتاي غرب البلاد وتحديدا حول إزمير المطلة على بحر إيجه قبالة اليونان، وسط تحذيرات من ازدياد شدة الرياح في الأيام المقبلة.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، في مؤتمر صحفي، إن 6 حرائق لا تزال مشتعلة في البلاد، تغذيها رياح قوية من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة، لا سيما في منطقتي هاتاي وأنطاكيا (جنوب)، "الأكثر إشكالية".

وأعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد) إجلاء أكثر من 50 ألف شخص الاثنين الماضي، منهم 42 ألفا حول إزمير وأكثر من 5 آلاف في هاتاي، بسبب الحرائق التي أتت على مئات المنازل في جميع أنحاء البلاد.