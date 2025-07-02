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تركيا تحاصر حرائق الغابات ومخاوف من اشتداد الرياح

Smoke and flames rise from a forested area following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
ألسنة لهب عملاقة بحريق في منطقة سفري حصار بإزمير (الفرنسية)
2/7/2025-|آخر تحديث: 20:24 (توقيت مكة)

واصل رجال الدفاع المدني بتركيا جهودهم لصد الحرائق المندلعة في إقليم هاتاي غرب البلاد وتحديدا حول إزمير المطلة على بحر إيجه قبالة اليونان، وسط تحذيرات من ازدياد شدة الرياح في الأيام المقبلة.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، في مؤتمر صحفي، إن 6 حرائق لا تزال مشتعلة في البلاد، تغذيها رياح قوية من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة، لا سيما في منطقتي هاتاي وأنطاكيا (جنوب)، "الأكثر إشكالية".

وأعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد) إجلاء أكثر من 50 ألف شخص الاثنين الماضي، منهم 42 ألفا حول إزمير وأكثر من 5 آلاف في هاتاي، بسبب الحرائق التي أتت على مئات المنازل في جميع أنحاء البلاد.

TOPSHOT - People and firefighters attempt to extinguish the flames as smoke and flares rise from a forested area following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
حريق ضخم في إحدى غابات إزمير (الفرنسية)
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Smoke and flames rise from a forested area following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
الحرائق أتت على مناطق غابية كبرى في إزمير (الفرنسية)
A burned house stands among debris following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
السلطات أجلت أكثر من 50 ألف شخص من إزمير وضواحيها الاثنين الماضي (الفرنسية)
A burned house stands among debris following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
آثار دمار في منزل أتت عليه أحد حرائق إزمير (الفرنسية)
A burned house stands among debris following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
السلطات حذرت من عودة الحرائق مع اشتداد الرياح بالأيام المقبلة (الفرنسية)
A burned house stands among debris following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
أنقاض منزل محترق في حريق غابات بمنطقة سفري حصار في إزمير (الفرنسية)
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A burned house stands among debris following a wildfire in the Seferihisar district of Izmir, Turkey, on June 30, 2025
تركيا تشهد موجات جفاف متكررة بسبب تغير المناخ (الفرنسية)