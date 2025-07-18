في عالم يتفاخر بمعدلات النمو، ومؤشرات السعادة، وتتجاذبه عناوين الرفاه والصحة النفسية، ويُعلى فيه من شأن روّاد الأعمال والرؤساء التنفيذيون ومشاهير مواقع التواصل، وتقذف فيه بقايا الأغذية الفاخرة في مكبّات القمامة استجابة لـ"إتيكيت" الملاءة المالية الذي يُحذر من أخذ بقايا الطعام للمنزل مغبّة الوصم بالفقر.

في هذا العالم، وعلى بعد عشرات أو مئات أو آلاف الكيلومترات من الناحية الجغرافية، تتباعد المسافات الشعورية سنوات ضوئية عن رقعة مُجوّعة مُحاصرة تحت حمم النيران، تتكوّم فيها أجساد مليوني إنسان، بلا مأوى آدمي، ولا غذاء، ولا بنية تحتية، ولا صرف صحي، ولا مياه نظيفة.

عامان من الدمار اليومي، أبرياء يُقتلون يوميا، ومصابون تُبتر أطرافهم، يفقدون السمع والبصر، يئنّون ألمًا، ثم يجدون أنفسهم رقما على نشرات الأخبار، بوصفهم "مصابون".

أما من لم تصبه قذائف الحضارة الغربية المستنيرة، فهم يواجهون ما تصفه المصطلحات الإعلامية بـ "التحديات".

وفي لعبة الجوع والموت هذه، يكون التحدي أن ترى الجلود ملتصقة بالعظام، وأن تستمع لأنّات الأطفال الذين تفتك بهم آلام الجوع، وأن ترى الشاب خارجا من محل إقامته المؤقت، مودّعا أهله وأصدقاءه والمحيطين به، كي يخرج لجلب كيس من الطحين، فلا يعلم إن كان سيعود.

يسأل مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" كيف يموت الإنسان جوعا؟ فيجيب غروك باختصار عمّا يلحق الجسد من ألم انهيار العضلات والأعضاء، ومن وطأة الإعياء، قبل أن تتورم أعضاء الإنسان، ويصيبه فشل قلبي.

أخبرهم كيف يموت الإنسان جوعًا.@grok — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 17, 2025

وهنا نعرض جانبا من المعاناة عبر صور لا تنقل صوتا، ولا وجعا، ولا شكوى، لكنها تحكي صورة خذلان، وتوثّق إبادة تُنقل على البث الحي.