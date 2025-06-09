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تاريخ|فلسطين

بالصور.. حكاية ضريحين غامضين عند باب الخليل بالقدس

الضريحين لا يحتويان على اي شاهد سوى البناء البارز
ضريحان يقعان قرب باب الخليل القدس لا تحمل شواهدهما أي أدلة على مَن دفن فيهما (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
9/6/2025

في فناء صغير وعلى بُعد أمتار قليلة من باب الخليل، أحد أبواب القدس التاريخية، يقع ضريحان مجهولا الهوية، لا تحمل شواهدهما أي نقوش تدل على من دُفن فيهما، وقد أثارا جدلا واسعا بين الباحثين والمؤرخين أدى لتعدد الروايات والأساطير حولهما.

يقع القبران في ميدان عمر بن الخطاب مقابل قلعة القدس، بين عمارتين حديثتين، وهما مبنيان من الحجارة، ومتماثلان في الشكل، ويعلو أحدهما شاهد مزخرف بعمامة، ما يدل على أن المدفون رجل ذو مكانة رفيعة، بينما تعلو الآخر قبعة نسوية ضيقة، ما يرجح أن المدفونة امرأة.

وتنسب بعض الروايات الشائعة القبرين إلى مهندسي سور القدس في عهد السلطان سليمان القانوني، وتدعي أن السلطان أمر بإعدامهما، كما تُروى أساطير أخرى عن شخصيات يهودية دفنت في المكان أو أن القبرين يعودان لشيخ الحارة وزوجته، لكنها روايات تفتقر إلى أدلة موثقة.

كما تنسب بعض الروايات أحد القبرين إلى المهندس التركي معمار سنان الذي يُنسب إليه بناء السور، لكنها روايات باطلة لأن قبره موجود في مدينة إسطنبول.

وتدّعي بعض العائلات أن القبرين يعودان لشخصيات منها، مثل عائلة الغوانمة التي تربط القبرين بالأمير عبد الدايم، أو عائلة الصافوطي التي تنسبهما للحاج إبراهيم الصافوطي وزوجته، كما ينسب القبر إلى الشيخ علي الغماري المغربي، لكن ينسف تلك الرواية وجود مقام للشيخ في قرية الدوايمة المهجرة.

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أما المؤرخ كامل العسلي فذكر أن القبرين مجهولان، مرجّحا أن يكونا لمجاهدين أو ناظرين على سور القدس، من دون إثبات قطعي.

وبحسب الدكتور محمد هاشم غوشة، فإن القبرين هما لسنان بن إلياس، نائب المسؤول عن "قلعة القدس"، وزوجته وابنته، وهو رأي يدعمه ببعض الوثائق والموقع الجغرافي للمكان، معتبرا أن الفناء المعروف هو "التربة الصفدية".

ويشير المؤرخون إلى أن تعدد الروايات حول اسم "باب الخليل" سبب خلطا في تحديد هوية المدفونين، حيث عرف باسم باب محراب داود، وباب داود، وباب التجار، وباب السمك، وغيرها من الأسماء.

ابنية من الجهات الثلاث وهي تتبع لمكاتب دائرة السياحة والاستعلامات الاسرائيلية
يحيط بالقبرين أبنية من الجهات الثلاث وهي تتبع لمكاتب دائرة السياحة والاستعلامات الإسرائيلية في القدس (الجزيرة)
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يقع الضريحين على مسطبة يتم الصعود اليها من خلال عدة درجات
تشير الروايات إلى أن القبرين أقيما فوق مصطبة حجرية أضيفت لاحقا، ربما بسبب عوامل طبيعية كالزلازل (الجزيرة)
الضريح على يسار المدفن
لا تحمل شواهد القبرين أي نقوش تدل على من دُفن فيهما (الجزيرة)
الجهة اليمنى من المدفن
يعلو أحد القبرين شاهد مزخرف بعمامة عثمانية، ما يدل على أن المدفون رجل ذو مكانة رفيعة (الجزيرة)
لوحة الصقط على سور قلعة القدس ابتي تقابل مكان الضريحين لدلالة على المكان
لوحة على سور قلعة القدس كتب عليها "ميدان عمر بن الخطاب" تقابل مكان الضريحين (الجزيرة)
يقع الضريحين على مسطبة يتم الصعود اليها من خلال عدة درجات
يقع الضريحان على مصطبة يتم الصعود إليها من خلال درجات عدة (الجزيرة)
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مشهد لميدان عمر بن الخطاب وباب الخليل والابنية المحيطة بالمسطبة التي يوجد بها الضريحين
مشهد لميدان عمر بن الخطاب وباب الخليل والأبنية المحيطة بالمصطبة التي يوجد بها الضريحان (الجزيرة)