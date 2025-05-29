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أسلوب حياة|فلسطين

بالصور.. الكهوف في حياة الفلسطينيين

فلسطين-الخليل-أمواطن يجلس أمام كهفه بمسافر يطا-الجزيرة نت
علاقة خاصة تربط الفلسطينيين بالكهوف على مر العصور (الجزيرة)
عوض الرجوب
29/5/2025

الخليل- عاش الفلسطيني عبد الله الدبابسة لعقود في كهف سكنه والده وأجداده منذ مئات السنين، إلى الشرق من بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لكن تحولا طرأ على حياة الرجل بعد أن استولى المستوطنون عليه مساء الاثنين الماضي وحولوه إلى بؤرة استيطانية.

وقبل ذلك بأسابيع سنت قوات الاحتلال حملة هدم واسعة في تجمع خلة الضبع الذي يسكنه، بما في ذلك كهوف قديمة، لتتشكل ملامح حرب جديدة، بعد عقود كانت فيها الكهوف بمنأى عن سياسة الهدم الإسرائيلية في الضفة.

وتربط الفلسطيني بالكهوف علاقة وطيدة وقديمة تمتد آلاف السنين، كما حافظت على وجودها رغم ما استحدثه البشر، وخاصة في العصر الحديث من بدائل.

والكهوف تجويفات صخرية بمساحات مختلفة قد تكون تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، أو بفعل الإنسان، وتنتشر بشكل خاص في مناطق صخرية أو جبلية وتقل في المناطق السهلية والرملية والصحراوية.

وكما اعتاد بعض العرب على بناء خيمة في ساحة المنزل، يتجه فلسطينيون إلى حفر كهوف بمحاذاة المنازل أو في أراضيهم الزراعية، وبعد أن كانت تحفر باليد والفؤوس ساعدت الإنسان اليوم معدات الحفر.

أما استخدامات الكهوف فقد تعددت، فمنها ما استخدم لغرض السكن أو تربية المواشي أو حفظ الحبوب، أو للحماية، واستخدمها مناضلون للاختباء من الاحتلال الإسرائيلي.

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- فلسطين-الخليل-مسافر يطا- كهوف مرممة حديثا - الجزيرة نت
مجموعة كهوف تم ترميمها حديثا لاستخدامات متعددة (الجزيرة)
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فلسطين-الخليل-مسافر يطا- قرية التوانة- كهوف مرممة حديثا تستخدم مقرا للجنة الصمود - الجزيرة نت
قاعة اجتماعات بأحد الكهوف بمسافر يطا جنوبي الضفة (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-مسافر يطا- كهوف مرممة حديثا - الجزيرة نت
يحرص الفلسطينيون على جودة المنظر في مداخل الكهوف (الجزيرة)
- فلسطين- كهف غير مستعمل - الجزيرة نت
تعود بعض الكهوف إلى آلاف السنين (الجزيرة)
- فلسطين- كهف أجريت تعديلات على مدخله - الجزيرة نت
كهف أجريت تعديلات على مدخله بحجارة مقطعة من الصخور (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-مسافر يطا- مضافة داخل أحد الكهوف في قرية التوانة - الجزيرة نت
مضافة داخل أحد الكهوف في قرية التوانة جنوبي الضفة (الجزيرة)
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فلسطين-الخليل-مسافر يطا- طلبة يراجعون دروسهم أمام كهف يسكنونه -الجزيرة نت
عائلات بأكملها ما زالت تفاصيل حياتها في الكهوف (الجزيرة)
- فلسطين-الخليل-كهف كان مأوى لمطاردين من الاحتلال -الجزيرة نت
الكهوف تحولت إلى مأوى لفلسطينيين يلاحقهم الاحتلال منذ 1967 (الجزيرة)
- فلسطين-الخليل-كهف بمساحة واسعة ومن عدة مستويات -الجزيرة نت
كهف حديث بمساحة واسعة ومن عدة مستويات تم حفره بالفأس (الجزيرة)
-فلسطين-الخليل-كهوف مهجورة-الجزيرة نت
كهوف تم تهيئة مداخلها في قبل عشرات السنين (الجزيرة)
فلسطين-الخليل--دورا-كهف قديم وفيه كل احتياجات الأسرة قديما -الجزيرة نت
كهف تحول إلى مخزن لأدوات الفلسطيني القديمة ومنها مخازن القمح (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-كهوف حديثة محفورة بآليات صغيرة في الصخر--الجزيرة نت
كهوف حفرت حديث بآليات صغيرة تستخدم لتربية الطيور (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-دورا-كهف مع ديكور --الجزيرة نت
كهف أضفى عليه صاحبه لمسات عصرية ومده بالكهرباء (الجزيرة)