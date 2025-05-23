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تاريخ|فلسطين

فندق الجيروسالم.. قصر عثماني بأثاث مصري في قلب القدس

فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (
شيد فندق الجيروسالم عام 1890 قصرا لعائلة مقدسية، وتحول إلى الفندق منذ عام 1960 (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
23/5/2025

"بأرض ما اشتهيتَ رأيتَ فيها فليس يفوتها إلا الكرامُ" ببيت الشعر هذا المحفور يدويا على باب خشبي والذي يعود للشاعر أبي الطيّب المتنبي، يستقبل فندق "جيروسالم" الذي يبعد بضع خطوات عن باب العمود نزلاءه وزوّاره.

شُيّد الفندق إبّان العهد العثماني وبالتحديد في عام 1890 كقصر لعائلة شرف المقدسية، وفي عام 1960 وأثناء تقليب إحدى الصحف عثر المقدسي سامي سعادة على إعلان عن بيع هذا القصر-الذي تبلغ مساحة بنائه 200 متر مربع وحديقته 100 متر مربع، بالإضافة لتسوية صغيرة- فاشتراه، وكان يستخدم حينها كفندق.

كان هذا البناء الأثري يستخدم خلال الحكم العثماني مقرا للجيش بهدف تعبئة الشباب للحرب العالمية الأولى، ولاحقا استخدم مدرسة إبّان الاحتلال البريطاني، ثم تحول إلى فندق إبّان الحكم الأردني وبقي كذلك حتى يومنا هذا.

ورغم أن إصابات مباشرة بالقذائف أحدثت أضرارا في الجانب الشرقي من الفندق خلال حرب النكسة عام 1967، فإن البناء الأثري ظلّ صامدا حتى اليوم، وحرصت عائلة سعادة المقدسية على صيانته ورعايته بشكل يخطف أبصار النزلاء والزوّار الراغبين بالاستمتاع بأجواء تاريخية وتراثية استثنائية.

يضم الفندق 14 غرفة ويحتوي على الكثير من المقتنيات الأثرية الفلسطينية من أثواب وأوان حجرية وفخارية ونحاسية، بالإضافة للمقاعد الخشبية العتيقة المزخرفة يدويا وأخرى مصنوعة من الخيزران.

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ويقع هذا الفندق الأثري في شارع "عنترة بن شداد"، وفي داخل كل غرفة يوجد شعر لهذا الشاعر، وخارج كل غرفة شعر لأبي الطيب المتنبي، أما أثاث الغرف فتمّ تصميمه وتفصيله خصيصا لصالح الفندق في مدينة دمياط المصرية، وعندما وصل إلى القدس قبل عقود كانت لدى صاحب الفندق المقدسي رائد سامي سعادة بعض الملاحظات والتعديلات فأُعيد الأثاث إلى مصر وأدُخلت عليه التعديلات قبل أن يُعاد مجددا إلى القدس.

وبالخروج من الفندق يودّع هذا المقدسي النزلاء ببيت شعر آخر للمتنبي محفور على الباب وهو "يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدمُ".

فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (كان الموقع سابقًا مركز شرطة عثمانيًا، ومنزلًا عائليًا، ومدرسة وبعدها دُمر الفندق جزئيًا واحترق خلال حرب ١٩٦٧)
كان البناء مقرا للجيش خلال الحكم العثماني، ومدرسة خلال الاحتلال البريطاني، ثم تحول إلى فندق في الحكم الأردني (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (اغلب غرف الفندق تمتاز ببلاطها العثماني التاريخي الذي يمتاز بالرسومات والالوان الجميلة ذات طابع معماري هندسي مميز )
أغلب غرف الفندق تمتاز ببلاطها العثماني التاريخي المزيّن بالرسومات والألوان ذات الطابع المعماري الهندسي المميز (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (غرفة من غرف الفندق ذات البناء الحجري القديم والنوافذ التي يعلوها قوس حجري يدل على قدم البناء وتاريخه العريق )
إحدى غرف الفندق ذات البناء الحجري القديم والنوافذ التي يعلوها قوس حجري يدل على قدم البناء وتاريخه العريق (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (الفندق من الداخل عبارة عن غرف حجرية متصلة ببعضها البعض وتحتوي على الكثير من الاقواس الحجرية من مداخل ونوافذ متوحة )
الفندق من الداخل عبارة عن غرف حجرية متصلة ببعضها البعض وتحتوي على الكثير من الأقواس الحجرية من مداخل ونوافذ مفتوحة (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (صندوق مصري كان يوضع به جهاز وحلي العروس حين عقد قرانها والان يستخدم لوضع اغطية ومخدات اسرّة الفندق )
صندوق مصري كان يوضع به جهاز وحلي العروس حين عقد قرانها ويستخدم الآن لوضع أغطية ووسائد أسرّة الفندق (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (صورة مفتاح قديم لاحد ابواب غرف هذا الفندق بحيث تم وضعه في برواز وعرضه للزوار وذلك من اجل حفظ تراث هذا الفندق العريق )
صورة مفتاح قديم لأحد أبواب غرف الفندق تم وضعه في برواز وعرضه للزوار بهدف حفظ تراث هذا الفندق العريق (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( مشهد من شرفة احدى غرف الفندق ويلاحظ انه يطل على موقف حافلات نابلس )
مشهد من شرفة إحدى غرف الفندق المطلة على موقف حافلات نابلس بالقدس (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (
يضم الفندق 14 غرفة ويحتوي على الكثير من المقتنيات الأثرية الفلسطينية (الجزيرة)
فلسطين - القدس - شارع نابلس - فندق ومطعم الجيروسلم - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (مشهد لوصول زوار اجانب على مدخل الفندق الذي يقع في شارع نابلس ليكون ذات موقع استراتيجي ونزل محبب لقربه عن البلدة القديمة)
مشهد لوصول زوار أجانب على مدخل الفندق الذي يقع في شارع نابلس، ويتميز بقربه من البلدة القديمة (الجزيرة)