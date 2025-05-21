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سياسة|كينيا

بالصور.. مبادرة لمؤسسة التعليم فوق الجميع لدمج شباب المخيمات في الاقتصاد الأخضر

مخيم كاكوما أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم
21/5/2025

بميزانية تبلغ نحو 7.1 ملايين دولار موزعة على 3 سنوات، ساهمت مبادرة "الشباب الأخضر 360″، التي نفذتها مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شركاء محليين في مخيم كاكوما شمال غرب كينيا، الذي يُعَد أحد أكبر مخيمات اللاجئين بالعالم، في تغيير حياة أكثر من 76 ألفا و800 طفل وشاب.

المبادرة تشمل 120 مدرسة في كينيا، والمشروع جزء من 11 مشروعا نفذتها المؤسسة في البلاد، واستفاد منها حتى الآن نحو 635 ألف طفل، معظمهم من برامج إعادة دمج الأطفال المتسربين في المدارس، إلا أن تلك المبادرة تهدف إلى دمج الشباب في الاقتصاد الأخضر، ودعم تعليمهم بطريقة غير تقليدية.

 

 

استفاد من المبادرة 120 مدرسة داخل كينيا
120 مدرسة داخل كينيا تستفيد من مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع (الجزيرة)
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صناعة المقاعد الدراسية بمواد خشبية معاد تدويرها
صناعة المقاعد الدراسية بمواد خشبية معاد تدويرها ضمن برامج المبادرة (الجزيرة)
المبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال والشباب صناعة العديد من المواد التي تستخدم في البيئة المخلية وتكون مستدامة
صناعة مواقد الطهي والأواني الفخارية بمواد صديقة للبيئة وتوفير مستلزمات الأسر (الجزيرة)
المجتمع المحلي يشهد تجاوبا كبيرا مع المبادرة
مؤسسة التعليم فوق الجميع نفذت عدة مشاريع داخل كينيا استفاد منها حتى الآن نحو 635 ألف طفل (الجزيرة)
منطقة كاكوما تقع على بعد 800 كيلومتر من العاصمة نيروبي
مخيم كاكوما يقع على بعد نحو 800 كيلومتر من العاصمة الكينية نيروبي (الجزيرة)
مناحل مغلقة لزيادة الدخل ومساعدة المجتمع المحلي
مناحل مغلقة لزيادة دخل أطفال المدارس ومساعدة المجتمع المحلي ضمن برامج المبادرة (الجزيرة)
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المبادرة تساهم في تخفيف معاناة أطفال المخيم
المبادرة تساهم في تخفيف معاناة أطفال المخيم الذي يتجاوز عدد سكانه 300 ألف لاجئ (الجزيرة)
التغيرات المناخية في المنطقة أدت إلى جفاف الأنهار
التغيّرات المناخية في المنطقة أدت إلى جفاف الأنهار وأثرت بشكل سلبي على حياة جميع السكان (الجزيرة)
نجاح كبير للمبادرة في المجتمع المحلي
المبادرة حققت نجاحا كبيرا خاصة في ظل تجاوب المجتمع المحلي في المخيم (الجزيرة)
آلاف الطلاب ساهمت المبادرة في تغيير حياتهم
مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع غيّرت حياة آلاف الطلاب في المخيم (الجزيرة)
وفد من مؤسسة التعليم فوق الجميع يزور المخيم ومرافقه التعليمية
وفد من مؤسسة التعليم فوق الجميع يزور المخيم ومرافقه التعليمية ويطلع على النجاحات التي حققتها المبادرة (الجزيرة)