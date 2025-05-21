بالصور.. مبادرة لمؤسسة التعليم فوق الجميع لدمج شباب المخيمات في الاقتصاد الأخضر

بميزانية تبلغ نحو 7.1 ملايين دولار موزعة على 3 سنوات، ساهمت مبادرة "الشباب الأخضر 360″، التي نفذتها مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شركاء محليين في مخيم كاكوما شمال غرب كينيا، الذي يُعَد أحد أكبر مخيمات اللاجئين بالعالم، في تغيير حياة أكثر من 76 ألفا و800 طفل وشاب.

المبادرة تشمل 120 مدرسة في كينيا، والمشروع جزء من 11 مشروعا نفذتها المؤسسة في البلاد، واستفاد منها حتى الآن نحو 635 ألف طفل، معظمهم من برامج إعادة دمج الأطفال المتسربين في المدارس، إلا أن تلك المبادرة تهدف إلى دمج الشباب في الاقتصاد الأخضر، ودعم تعليمهم بطريقة غير تقليدية.