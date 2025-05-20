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بالصور.. "عين ودير الحبيس" موقع أثري في القدس يعود للعهد البيزنطي

فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (أقام المسيحيّون في فترة البيزنطيّين مصلّى ثم جاء الفرنجة فأقاموا ديرًا ما زالت بقاياه حتى اليوم)
دير المسيح يقع بالقرب من قرية عين كارم المقدسية المهجرة ويعد من المواقع الأثرية في القدس منذ العهد البيزنطي (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
20/5/2025

إلى الغرب من قرية عين كارم المهجرة جنوب غرب مدينة القدس المحتلة تقع عين ماء ودير أقامه المسيحيون أطلق عليهما عين ودير الحبيس، ويعتبر من أهم المعالم الأثرية الدينية في القدس منذ العهد البيزنطي.

ويشير اسم "الحبيس" إلى معنى الانزواء والتأمل وحبس النفس على ذلك، إذ كان يستخدم من قبل الرهبان الذين عاشوا حياة العزلة والتنسك.

ويعود تاريخ المكان إلى الحقبة البيزنطية، إذ أقام المسيحيون فيه مصلى للعبادة قرب نبع الماء، ثم جاء الفرنجة فأقاموا ديرا ما زالت بقاياه حتى اليوم.

بني الدير الحالي عام 1921، وفي حرب 1948 استولت قوات الهاغاناه عليه، وحولته إلى ثكنة عسكرية، فلجأ الرهبان إلى قرية عين كارم القريبة.

يحيط بالدير أسوار حجرية ذات بوابة من اتجاه الشرق. وفي الداخل، إضافة إلى العين والمغارة، توجد كنيسة وحدائق وبساتين وضريح يقال إنه مكان دفن "أليصابات" والدة يوحنا المعمدان، إذ يعتقد أنها تعبدت في المغارة المجاورة للنبع قبل أن تحمل وتلد ابنها، وكان أن تعبد ابنها في الموقع ذاته.

يطل الدير على بيوت قرية صطاف المهجرة وبساتينها، وعلى وادي الصرار الذي يفصل بينهما.

فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (الواجهة الامامية للمغارة التي تقع فوق عين الماء ولها مدخل وحيد له باب واحد وعلى يمينه نافذة محفوران بالصخر )
الواجهة الأمامية للمغارة التي تقع فوق عين الماء ولها مدخل وحيد له باب واحد وعلى يمينه نافذة كلاهما محفور في الصخر (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (صورة عين الماء اسفل المغارة 1 )
عين الماء الواقعة أسفل مغارة دير الحبيس (الجزيرة)
فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (اسم الحبيس يحمل معنى الانزواء والتّأمّل، وهذا ما فعله يوحنّا المعمدان -المولود في عين كارم القريبة-في بداية حياته التأملية
الروايات تقول إن اسم الحبيس يحمل معنى الانزواء والتأمل ويعود لما فعله يوحنا المعمدان -المولود في عين كارم- في بداية حياته التأملية (الجزيرة)
فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (في العام 1921 بنى الفرنسيسكان الدّير الحالي)
الدير الحالي بني عام 1921 واستولت عليه قوات الهاغاناه في حرب 1948 وحولته إلى ثكنة عسكرية (الجزيرة)
فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (صورة يوحنا - يحيى - المعمدان والتي رسمت على جدار صخري تخليدا له - لانه ولد وكان يتعبد بهذا المكان )
لوحة فنية تشير إلى يوحنا المعمدان رسمت على جدار صخري تخليدا له في المكان الذي كان يتعبد به (الجزيرة)
فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (المغارة التي ذكرت بالروايات المسيحية بان اليصايات والدة يوحنا كانت تتعبد فيها قبل ان تلد ابنها يوحنا )
المغارة التي ذكرت في الروايات المسيحية بأن "أليصايات" والدة يوحنا كانت تتعبد فيها قبل أن تلده (الجزيرة)
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فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (مشهد لقاعه الصلاة - الكنيسة - داخل دير الحبيس)
مشهد لقاعة الصلاة من داخل الكنيسة الموجودة في دير الحبيس (الجزيرة)
فلسطين - القدس - عين كارم - قطرة - دير وعين الحبيس - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت (مياه العين تصب هنا في هذه البركة والتي يتوسطها نافورة ذات بناء جميل )
مياه العين تصب في هذه البركة التي تتوسطها نافورة ذات بناء جميل (الجزيرة)